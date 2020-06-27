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Власти Мексики сообщили о 5441 новом случае COVID-19
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 5441 и составляет 208 392, от осложнений заболевания скончались ещё... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T04:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, мексика

Власти Мексики сообщили о 5441 новом случае COVID-19

03:47 27.06.2020 (обновлено: 04:10 27.06.2020)
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 5441 и составляет 208 392, от осложнений заболевания скончались ещё 719 человек, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"В настоящий момент мы имеем 208 392 положительных пробы на вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. В это число входят 25 779 летальных случаев. 267 288 проб в подозрительных случаях дали негативный результат", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Власти изучают 66 440 подозрительных случаев заболеваний и 1903 летальных случая. За сутки подтверждены 719 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМексика
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