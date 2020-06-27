Власти Мексики сообщили о 5441 новом случае COVID-19

"В настоящий момент мы имеем 208 392 положительных пробы на вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. В это число входят 25 779 летальных случаев. 267 288 проб в подозрительных случаях дали негативный результат", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.