РСМ предлагает создать платформу дистанционной занятости молодых

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Российского союза молодежи Глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий предложил создать в РФ онлайн-платформу дистанционной занятости молодых людей, которая позволит решить проблему с трудоустройством молодежи, особенно после завершения пандемии коронавируса.

День молодежи отмечается в РФ 27 июня.

"Новым направлением государственной молодёжной политики представляется, на мой взгляд, формирование условий по созданию специализированного банка дистанционной занятости, который позволит молодёжи получить гораздо более широкие возможности для трудоустройства и профессиональной коллаборации, чем прежде", - сказал РИА Новости Красноруцкий.

Одно из важнейших следствий карантина - глобальное переосмысление традиционной "офисной" занятости, отметил Красноруцкий. Большинство молодых людей теперь больше склонны выбирать удалённую работу, об этом говорят результаты исследований и соцопросов, напомнил он.

"Это может быть реализовано по принципу краудфандинговой платформы, только в нашем случае речь идёт не соборе денег, а о дистанционном объединении профессиональных, интеллектуальных ресурсов для реализации проектов", - разъяснил Красноруцкий.

Такой подход потребует переосмысления контроля управления, нового определения эффективности труда, считает глава Союза молодежи РФ. Однако при этом новая платформа позволит работодателям существенно сэкономить на аренде офисов, а работникам - на переездах и ожиданиях в пробках.

Поддержать создание такой платформы готовы и в Общероссийском народном фронте. Так, замглавы исполкома ОНФ Арсений Беленький отметил, что в период пандемии молодежь показала свою готовность активно включаться в волонтерскую работу, молодые люди ищут, "как приложить свои умения и желания" - совершенно в разных сферах и проектах.

"Возможно, именно сейчас подобная платформа была бы востребована потенциальными участниками. Сейчас ОНФ помогает в организации работы с молодежью и волонтерскими движениями и с радостью поделится тем опытом который у нас есть. Готовы "подставить плечо" любым инициативам в сфере молодежной занятости", - сказал Беленький РИА Новости.