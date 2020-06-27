Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573545105.html
РСМ предлагает создать платформу дистанционной занятости молодых
Глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий предложил создать в РФ онлайн-платформу дистанционной занятости молодых людей, которая позволит решить... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T03:23
павел красноруцкий
российский союз молодежи
общероссийский народный фронт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570210507_0:308:3072:2036_1400x0_80_0_0_24358536166339834a7bd831904e8679.jpg
https://ria.ru/20200623/1573335188.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570210507_0:308:3072:2036_1400x0_80_0_0_24358536166339834a7bd831904e8679.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570210507_6:0:2737:2048_1400x0_80_0_0_8a7bdf2271a88136c4350eeb196fb40c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570210507_278:0:2326:2048_1400x0_80_0_0_7bdb8a81a381e93204f6ec387b91744a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел красноруцкий, российский союз молодежи, общероссийский народный фронт, общество

РСМ предлагает создать платформу дистанционной занятости молодых

03:23 27.06.2020
4000
© Depositphotos / racornДистанционная занятость
Дистанционная занятость
© Depositphotos / racorn
Дистанционная занятость. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий предложил создать в РФ онлайн-платформу дистанционной занятости молодых людей, которая позволит решить проблему с трудоустройством молодежи, особенно после завершения пандемии коронавируса.
День молодежи отмечается в РФ 27 июня.
"Новым направлением государственной молодёжной политики представляется, на мой взгляд, формирование условий по созданию специализированного банка дистанционной занятости, который позволит молодёжи получить гораздо более широкие возможности для трудоустройства и профессиональной коллаборации, чем прежде", - сказал РИА Новости Красноруцкий.
Одно из важнейших следствий карантина - глобальное переосмысление традиционной "офисной" занятости, отметил Красноруцкий. Большинство молодых людей теперь больше склонны выбирать удалённую работу, об этом говорят результаты исследований и соцопросов, напомнил он.
"Это может быть реализовано по принципу краудфандинговой платформы, только в нашем случае речь идёт не соборе денег, а о дистанционном объединении профессиональных, интеллектуальных ресурсов для реализации проектов", - разъяснил Красноруцкий.
Такой подход потребует переосмысления контроля управления, нового определения эффективности труда, считает глава Союза молодежи РФ. Однако при этом новая платформа позволит работодателям существенно сэкономить на аренде офисов, а работникам - на переездах и ожиданиях в пробках.
Трудовая книжка
23 июня, 04:08
В Трудовом кодексе предложили закрепить статус "молодого специалиста"
Поддержать создание такой платформы готовы и в Общероссийском народном фронте. Так, замглавы исполкома ОНФ Арсений Беленький отметил, что в период пандемии молодежь показала свою готовность активно включаться в волонтерскую работу, молодые люди ищут, "как приложить свои умения и желания" - совершенно в разных сферах и проектах.
"Возможно, именно сейчас подобная платформа была бы востребована потенциальными участниками. Сейчас ОНФ помогает в организации работы с молодежью и волонтерскими движениями и с радостью поделится тем опытом который у нас есть. Готовы "подставить плечо" любым инициативам в сфере молодежной занятости", - сказал Беленький РИА Новости.
Понятным молодой аудитории будет и предложенный Союзом молодежи РФ принцип краундфандиноговой платформы, добавил замглавы исполкома ОНФ.
701112
Обсудить 0
Павел КрасноруцкийРоссийский союз молодежиОбщероссийский народный фронтОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Кибербезопасность
Эксперт заявил о снижении числа кибератак в России на тему COVID-19
Машина службы скорой помощи в США
СМИ: в США три человека погибли, выпив антисептический гель для рук
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
Сочи
Эксперт рассказал, какие отели на Черном море подорожают больше всего
Наручники на флаге США
Суд согласился перенести начало отбытия наказания экс-советником Трампа
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК Памфилова за 2019 год заработала более 5,6 миллиона рублей
Сотрудник грузинской полиции
В Грузии рассказали, когда примут политические решения по делу Хангошвили
Вид на Псковский кремль
Медцентр в Пскове возведут военные, строившие железную дорогу в Мурманске
Подсветка мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
В Ереване ликвидировали крупный пожар в парке
Провинция Шампань во Франции
Во Франции допустили сокращение объема продаж шампанского на треть
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Власти Мексики сообщили о 5441 новом случае COVID-19
Космическая обсерватория ГАММА-400
Ученый заявил о сокращении финансирования проекта "Гамма-400"
Научно-исследовательская лабораториия
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
16:14Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
16:13В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
16:11В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок
Лента новостейМолния