Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
"Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины", — сказал вирусолог.
Ранее директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург также говорил, что для массовой вакцинации населения России от коронавируса потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны.
В настоящее время проходит испытания вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны. В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная "Вектором".
В марте ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным организации, число случаев заражения в мире превысило 9,4 миллиона, умерли более 484 тысяч человек. В России выявили свыше 620 тысяч заразившихся коронавирусом. Более 384 тысяч человек уже выздоровели.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что эпидемия COVID-19 отступает. Страна постепенно возвращается к нормальной жизни, введенные из-за распространения вируса ограничения снимают. Однако, как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, часть мер может остаться вплоть до появления вакцины.
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