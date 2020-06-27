Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

"Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины", — сказал вирусолог.