Эксперт рассказал о новых видах мошенничества под видом борьбы с расизмом

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Злоумышленники в июне стали использовать новые виды кибермошенничества - они рассылают фишинговые письма на тему борьбы с расизмом, рассказал РИА Новости глава представительства Check Point Software Technologies в России и Злоумышленники в июне стали использовать новые виды кибермошенничества - они рассылают фишинговые письма на тему борьбы с расизмом, рассказал РИА Новости глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.

В июне на фоне протестов движения Black Lives Matter (BLM) была зафиксирована спам-кампания на тему борьбы с расизмом. В темах писем говорилось: "Выскажись анонимно о движении BL", "Оставь анонимный отзыв о движении Black Lives Matter" и "Отдай свой голос в поддержку движения Black Lives Matter". В каждом из этих файлов был скрыт банковский троян Trickbot.

"Несмотря на то, что режим самоизоляции в некоторых регионах сходит на нет, число кибератак в ближайшем будущем будет только расти. Пандемия коронавируса стала катализатором другого глобального процесса — киберпандемии", - предупреждает эксперт.

Дягилев советует пользователям проявлять бдительность при получении писем от незнакомых отправителей, не переходить по рекламным ссылкам и баннерам в письмах, устанавливать везде уникальные пароли и остерегаться "специальных" предложений.

"Эксклюзивное лекарство от коронавируса за 150 долларов" обычно не является надежной или заслуживающей доверия покупкой. На данный момент лекарство от коронавируса не существует, и даже если бы оно было, вы вряд ли узнали бы об этом по электронной почте", - добавил он.