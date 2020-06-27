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Во Франции допустили сокращение объема продаж шампанского на треть
Отрасль производителей французского шампанского столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, в этом году объем продаж может РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:59
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коронавирус covid-19, франция, япония, сша

Во Франции допустили сокращение объема продаж шампанского на треть

03:14 27.06.2020 (обновлено: 11:59 27.06.2020)
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПровинция Шампань во Франции
Провинция Шампань во Франции
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Провинция Шампань во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Отрасль производителей французского шампанского столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, в этом году объем продаж может снизиться на 30-35%, сообщили РИА Новости в комитете вин Шампани (Comité Champagne).
В сложившейся ситуации виноделы по-прежнему делают ставку на стратегию производства элитного напитка, который славится во всем мире своим качеством, и предпринимают все меры, чтобы не допустить падения цен.
"Экономическая ситуация очень сложная, беспрецедентная, более серьезная, чем в 1974 году и в 2000 году. Мы ожидаем, что объем поставок в этом году может быть ниже в два раза, чем в 1974 году – после нефтяного кризиса, когда продажи шампанского снизились на 15%. Мы предполагаем, что это будет самый большой кризис для отрасли", - сказал директор по коммуникациям комитета вин Шампани Тибо Ле Маю.
По его словам, объем продаж шампанского в этом году может упасть на 30%-35% (что составляет 100 миллионов бутылок) по сравнению с прошлым годом. Таким образом, товарооборот может снизиться на 1,7 миллиарда евро.
Представитель профсоюза привел данные, согласно которым, поставки шампанского за период с января по апрель 2020 года снизились на 25,6% по сравнению тем же периодом прошлого года. При этом он указал на то, что половина объема шампанского продается в последние четыре месяца года – с сентября по декабрь. "Поэтому все ожидания направлены на санитарную ситуацию, которая будет в мире в конце лета. Именно этот период будет ключевым для отрасли", - рассказывает Ле Маю.
"Естественно, этот кризис (СOVID-19) сильно ударил по отрасли и привел к необходимости пересмотра методов, которыми мы будем руководствоваться при производстве шампанского, и методов, которым мы привержены на рынке шампанского", - продолжает он.
Большинство работ на виноградниках производятся вручную, поэтому в первую очередь надо было перестроить логистику и обеспечить безопасность людей в условиях эпидемии, поясняет представитель профсоюза.
В связи с кризисом производители шампанского обратились за помощью к государству, это касается, в частности, предоставлении займов под государственные гарантии и освобождении от ряда социальных взносов.
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Комитет вин Шампани также принял решение о том, что только часть урожая 2020 года будет бутелироваться 1 января 2021 года. "Другая часть урожая этого года будет бутелироваться только с 1 января 2022 года. Это сделано для того, чтобы компании могли избежать значительной финансовой нагрузки при хранении больших запасов", - пояснил Ле Маю.
В то время как производители других вин во Франции попросили субсидий от государства для переработки нераспроданных запасов напитков в технический спирт, в частности, для производства санитайзеров, виноделы Шампани выбрали другой путь. "Производители шампанских вин предпочитают увеличить запасы и не уничтожать вино. Поскольку процесс производства шампанского очень дорогостоящий", - подчеркнул он. Ле Маю сообщил, что сегодня запасы шампанского уже составляют 1,35 миллиарда бутылок и этот объем может увеличиться.
Виноделы Шампани также обратились к государству с призывом усилить закон о балансе торговых отношений в сельскохозяйственном и продовольственном секторе. Это было сделано для того, чтобы избежать распродажи шампанского по низкой цене компаниями, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Большие скидки на элитный напиток негативно сказывают на его образе, отмечает Ле Маю.
"В результате принятия этого закона (в 2018 году) дистрибьюторы во Франции не имеют право устанавливать цены на шампанского ниже определенного предела. Раньше вы могли купить две бутылки шампанского и получить третью бесплатно. Сегодня при покупке трех бутылок шампанского четвертая может быть предложена в подарок. Таким образом, скидка может быть 30%, но не 50%", - пояснил он.
"Мы попросили усилить этот закон, поскольку слишком сильное продвижение шампанского на рынке негативно сказывается на его образе", - полагает представитель комитета Шампани.
Он также подчеркнул, что экономическая ситуация отрасли не должна быть предлогом для того, чтобы замедлить переход к экологическому производству, начатый 20 лет назад. "В период кризиса мы констатировали, что потребители во Франции, в целом в Западной Европе, других странах мира еще более привержены ответственному экологическому производству. И эту тенденцию кризис даже усилил", - указал Ле Маю.
"Поскольку мы продолжаем экологические преобразования, стоимость производства будет только увеличиваться. Потому что производить виноград по старым методам намного менее затратно, чем экологически ответственное производство. И это требует инвестиции в оборудование, в обучение персонала", - говорит собеседник агентства.
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Он подчеркнул, что "цель производителей шампанского не в том, чтобы произвести как можно больше напитка по более низкой цене, а в том, чтобы продолжать производить легендарное, известное во всем мире вино, которое славится своим качеством". "Поэтому могу сказать, что отрасль шампанского делает все, чтобы избежать падения цен", - добавил Ле Маю.
Первым рынком сбыта шампанского является Франция. В числе главных импортеров французского шампанского – Великобритания, США, Япония, другие европейские страны. Россия занимает 16 место в этом списке, сообщил Ле Маю.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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