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Распространение нового коронавируса
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Эксперт заявил о снижении числа кибератак в России на тему COVID-19
Число кибератак на тему коронавируса в России в мае сократилось на 25% по сравнению с апрелем; чаще всего злоумышленники использовали в фишинговых рассылках... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T03:32
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353
60
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Эксперт заявил о снижении числа кибератак в России на тему COVID-19

03:32 27.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/. Число кибератак на тему коронавируса в России в мае сократилось на 25% по сравнению с апрелем; чаще всего злоумышленники использовали в фишинговых рассылках программы для кражи информации, рассказал РИА Новости глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев.
"В мае наблюдалось снижение числа еженедельных атак в мире, связанных с коронавирусом, на 7% по сравнению со средним показателем за апрель. В России данное снижение составило 25%. Фишинговые атаки составили подавляющее большинство — 92% — как в России, так и в мире", - сообщил он.
По словам эксперта, в период самоизоляции в России чаще всего распространялись ботнеты (ПО для объединения в сеть зараженных устройств) и инфостилеры (программа для хищения данных).
"В последние месяцы инфостилеры еженедельно оказывали влияние в среднем на 4% организаций в России, в то время как в мире охват составил 3% организаций", - отметил он.
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Чаще всего в России в последние три месяца распространялся нацеленный на пользователей ОС Windows инфостилер Formbook, атаковавший 4% организаций. Он извлекает учетные данные из различных веб-браузеров, собирает скриншоты, отслеживает клики по экрану, а также может загружать различные файлы.
Еще одним распространенным трояном был Lokibot - он поражает устройства с ОС Windows и Android для получения учетных данных из различных приложений, веб-браузеров, почтовых клиентов. С конца 2017 года некоторые Android-версии LokiBot были также дополнены функционалом вымогателей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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