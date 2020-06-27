Эксперт заявил о снижении числа кибератак в России на тему COVID-19

"В мае наблюдалось снижение числа еженедельных атак в мире, связанных с коронавирусом, на 7% по сравнению со средним показателем за апрель. В России данное снижение составило 25%. Фишинговые атаки составили подавляющее большинство — 92% — как в России, так и в мире", - сообщил он.