Эксперт рассказал, какие отели на Черном море подорожают больше всего

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Отели Черноморского побережья категории 4-5 звезд пользуются наибольшим спросом среди состоятельных туристов, которые привыкли отдыхать за границей, но из-за пандемии в текущем году не смогут выехать на зарубежные курорты, поэтому дорогие отели в России в текущем году подорожают больше остальных, рассказал РИА Новости генеральный директор сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Сейчас особым спросом пользуются дорогие отели на Черноморском побережье, от четырех звёзд и выше. Это происходит потому, что те люди, которые не смогли поехать на Кипр, в Испанию или в Турцию, привыкли отдыхать в хороших отелях. Им нужна большая территория, мини-клуб, бассейны, анимация и прочие услуги, нужен хороший номер, а не меблированные комнаты. Поэтому они и на Чёрном море выбирают качественные гостиницы", - сказал Мкртчян.

В выигрыше от ситуации, по его словам, будут компании, которые предвидели такое развитие событий и выкупили номера в самых востребованных гостиницах еще весной: тогда их можно было бронировать в два раза дешевле при условии полной оплаты. Правда, по его данным, большинство туроператоров не рискнули или не догадались так сделать, поэтому теперь свои условия им диктуют отельеры.