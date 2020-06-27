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Сан-Франциско откладывает открытие города из-за COVID-19
Сан-Франциско переносит открытие города после карантина из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщила мэр города Лондон Брид. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T02:51
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, сан-франциско, сша

Сан-Франциско откладывает открытие города из-за COVID-19

02:51 27.06.2020
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CC BY 2.0 / CucombreLibre / California-201707-Mavic-082Сан-Франциско
Сан-Франциско
CC BY 2.0 / CucombreLibre / California-201707-Mavic-082
Сан-Франциско. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Сан-Франциско переносит открытие города после карантина из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщила мэр города Лондон Брид.
"Количество случаев COVID-19 растет по всей Калифорнии. Мы также наблюдаем рост числа случаев заболевания в Сан-Франциско... В результате мы временно откладываем открытие (города), которое было запланировано на понедельник", - написала мэр в Twitter.
В США, по данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения в стране за сутки увеличилось на рекордные 40 тысяч, а за все время в Штатах зафиксировали 2,4 миллиона случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сан-ФранцискоСША
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