https://ria.ru/20200627/1573544736.html
Сан-Франциско откладывает открытие города из-за COVID-19
Сан-Франциско переносит открытие города после карантина из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщила мэр города Лондон Брид. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T02:51
2020-06-27T02:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сан-франциско
сша
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сан-франциско
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564047356_0:45:2048:1197_1400x0_80_0_0_d7f44dc877a6e96c82b527d4879cc1d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сан-франциско, сша