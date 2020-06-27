https://ria.ru/20200627/1573544702.html
Raytheon выиграла тендер Пентагона на поставку военной техники Эр-Рияду
Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла тендер на более чем 2,2 миллиарда долларов в рамках поставок в Саудовскую Аравию военной техники и... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T02:17
2020-06-27T02:17
raytheon
министерство обороны сша
саудовская аравия
эр-рияд (город)
в мире
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3
саудовская аравия
эр-рияд (город)
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
raytheon, министерство обороны сша, саудовская аравия, эр-рияд (город), в мире