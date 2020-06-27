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Raytheon выиграла тендер Пентагона на поставку военной техники Эр-Рияду
Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла тендер на более чем 2,2 миллиарда долларов в рамках поставок в Саудовскую Аравию военной техники и... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T02:17
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саудовская аравия
эр-рияд (город)
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РИА Новости
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353
60
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raytheon, министерство обороны сша, саудовская аравия, эр-рияд (город), в мире

Raytheon выиграла тендер Пентагона на поставку военной техники Эр-Рияду

02:17 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Американские доллары. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла тендер на более чем 2,2 миллиарда долларов в рамках поставок в Саудовскую Аравию военной техники и оборудования, сообщил Пентагон.
"Raytheon Integrated Defense Systems из Вобурна, штат Массачусетс, получила контракт на сумму 2 271 181 543 долларов США по программе зарубежных военных продаж (FMS) rоролевству Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.
В соответствии с контрактом, Raytheon предоставит Эр-Рияду семь радиолокационных станций наблюдения и запчасти для радиолокаторов, а также проведёт ряд других работ по перевооружению для Саудовской Аравии.
Работы по контракту будут проходить в течение следующих семи лет с предполагаемой датой завершения 31 августа 2027 года.
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