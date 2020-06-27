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Эксперт рассказал о выгодной альтернативе банковским вкладам
Даже если вы не планируете в ближайшие годы покупать акции и проводить финансовые операции, вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:35
биржа
экономика
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ЭксперД, поди, миллиардер?
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биржа, экономика

Эксперт рассказал о выгодной альтернативе банковским вкладам

02:18 27.06.2020 (обновлено: 12:35 27.06.2020)
5752
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Даже если вы не планируете в ближайшие годы покупать акции и проводить финансовые операции, вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это безопасный инструмент работы с рынками, а при должном уровне финансовой грамотности можно получить большую доходность, чем просто оставляя деньги на депозите, рассказала агентству "Прайм" директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина.
По ее словам, аналоги ИИС есть в разных странах мира. Его наличие позволяет самостоятельно проводить финансовые операции на бирже (покупать акции и облигации), а также возвращать налоговый вычет.
Клиент сам решает, будет ли он самостоятельно заниматься своим счетом или отдаст его управляющей компании, которая будет проводить все операции (счет доверительного управления). "Во втором случае добавится вознаграждение управляющей компании, но гарантий, что деньги будут вложены максимально эффективно, нет", — сказала Федулина.
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
17 июня, 02:18
Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе
2029837108
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БиржаЭкономика
Популярные комментарии
ЭксперД, поди, миллиардер?
27 июня, 03:54
Сергей Потапов
2100001
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