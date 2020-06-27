Эксперт рассказал о выгодной альтернативе банковским вкладам

Клиент сам решает, будет ли он самостоятельно заниматься своим счетом или отдаст его управляющей компании, которая будет проводить все операции (счет доверительного управления). "Во втором случае добавится вознаграждение управляющей компании, но гарантий, что деньги будут вложены максимально эффективно, нет", — сказала Федулина.