Эксперт рассказал об участниках тестирования вакционы от COVID-19

Ранее добровольцы, которые участвуют в клинические испытания вакцины в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, заявили, что не ощущают никаких побочных эффектов от действия вакцины.

"Если все волонтеры говорят, что у них нет никаких побочных эффектов, в том числе боли от укола, локального воспаления, повышение температуры, значит, скорее всего, у них не было аденовирусных природных инфекций. На первом этапе, когда вакцина проверяется на токсичность и побочные эффекты, нужны абсолютно здоровые люди", - заявил Волчков.