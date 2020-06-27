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https://ria.ru/20200627/1573544597.html
Эксперт рассказал об участниках тестирования вакционы от COVID-19
В первом этапе тестирования вакцины от COVID-19 участвуют абсолютно здоровые военные-добровольцы, заявил РИА Новости в субботу руководитель лаборатории геномной РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T02:06
распространение нового коронавируса
павел волчков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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павел волчков , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, московский физико-технический институт

Эксперт рассказал об участниках тестирования вакционы от COVID-19

02:06 27.06.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В первом этапе тестирования вакцины от COVID-19 участвуют абсолютно здоровые военные-добровольцы, заявил РИА Новости в субботу руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Ранее добровольцы, которые участвуют в клинические испытания вакцины в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, заявили, что не ощущают никаких побочных эффектов от действия вакцины.
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"Если все волонтеры говорят, что у них нет никаких побочных эффектов, в том числе боли от укола, локального воспаления, повышение температуры, значит, скорее всего, у них не было аденовирусных природных инфекций. На первом этапе, когда вакцина проверяется на токсичность и побочные эффекты, нужны абсолютно здоровые люди", - заявил Волчков.
Эксперт отметил, если вкалывать такую вакцину людям, переболевшим аденовирусной инфекций, на основе которой сделана эта вакцина, то можно спровоцировать иммунный ответ, который сопровождается, в том числе, повышением температуры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПавел ВолчковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМосковский физико-технический институт
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