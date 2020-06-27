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Стоматолог рассказал, как часто надо ходить на осмотр
Человек, желающий дожить до старости со своими зубами, должен ходить на прием к врачу, как на стрижку, считает стоматолог Дмитрий Смирнов. В интервью радио... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T02:01
зубы
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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зубы, здоровье - общество, общество

Стоматолог рассказал, как часто надо ходить на осмотр

02:01 27.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-стоматолог во время работы в терапевтическом отделении семейной стоматологии "Здравушка" в Иванове
Врач-стоматолог во время работы в терапевтическом отделении семейной стоматологии Здравушка в Иванове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Человек, желающий дожить до старости со своими зубами, должен ходить на прием к врачу, как на стрижку, считает стоматолог Дмитрий Смирнов. В интервью радио Sputnik он рассказал, почему современным людям недостаточно обычной гигиены полости рта.
Сохранность зубов и здоровье полости рта зависит не только от вашего умения чистить зубы. Одного этого навыка уже не хватает, считает кандидат медицинских наук, специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов. По его словам, в современном мире даже следование самым разумным рекомендациям и советам не застрахуют вас от неприятностей.

"Современный рацион питания людей делает фактически невозможным самостоятельное и адекватное поддержание гигиены рта. Какие бы я не дал рекомендации, какие бы щетки, пасты, полоскания вы бы не купили, без помощи стоматолога вы не справитесь. Да, вы можете максимально поддерживать и достигать результата эффективности семь или восемь из десяти, но остаточные два или три будут накапливаться. Придется посещать стоматолога, чтобы убирать все-таки накопившиеся зубные отложения", – рассказал радио Sputnik врач.

Здоровому человеку рекомендуется ходить к стоматологу два раза в год, но есть категории людей, которым надо в два раза больше приемов, считает Дмитрий Смирнов.
"Курильщики, люди с хроническими заболеваниями десен, те, у кого есть больше трех-четырех пломб, есть коронки или отсутствуют зубы, такие люди должны понимать, что проводить профессиональную гигиену и проходить профессиональный осмотр нужно четыре раза в год. Я бы рекомендовал еще людям старше 45 лет каждые три месяца посещать гигиениста, чтобы дожить до 60 или 70 лет со своими зубами. Как человек приходит на стрижку, так нужно раз в три месяца приходить на осмотр", – рассказал стоматолог в интервью радио Sputnik.
Стоматолог во время приема пациента в стоматологической поликлинике в городе Фролово Волгоградской области
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