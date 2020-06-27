Стоматолог рассказал, как часто надо ходить на осмотр

Сохранность зубов и здоровье полости рта зависит не только от вашего умения чистить зубы. Одного этого навыка уже не хватает, считает кандидат медицинских наук, специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов. По его словам, в современном мире даже следование самым разумным рекомендациям и советам не застрахуют вас от неприятностей.

"Современный рацион питания людей делает фактически невозможным самостоятельное и адекватное поддержание гигиены рта. Какие бы я не дал рекомендации, какие бы щетки, пасты, полоскания вы бы не купили, без помощи стоматолога вы не справитесь. Да, вы можете максимально поддерживать и достигать результата эффективности семь или восемь из десяти, но остаточные два или три будут накапливаться. Придется посещать стоматолога, чтобы убирать все-таки накопившиеся зубные отложения", – рассказал радио Sputnik врач.

"Курильщики, люди с хроническими заболеваниями десен, те, у кого есть больше трех-четырех пломб, есть коронки или отсутствуют зубы, такие люди должны понимать, что проводить профессиональную гигиену и проходить профессиональный осмотр нужно четыре раза в год. Я бы рекомендовал еще людям старше 45 лет каждые три месяца посещать гигиениста, чтобы дожить до 60 или 70 лет со своими зубами. Как человек приходит на стрижку, так нужно раз в три месяца приходить на осмотр", – рассказал стоматолог в интервью радио Sputnik.