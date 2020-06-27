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Единственная женщина-космонавт "Роскосмоса" отправится на МКС в 2022 году
Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" отправится на МКС в 2022 году, сообщается в Twitter госкорпорации. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:28
хочу стать космонавтом
елена серова
международная космическая станция (мкс)
валентина терешкова
роскосмос
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
светлана савицкая
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
елена серова, международная космическая станция (мкс), валентина терешкова, роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), светлана савицкая

Единственная женщина-космонавт "Роскосмоса" отправится на МКС в 2022 году

01:45 27.06.2020 (обновлено: 12:28 27.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАнна Кикина
Анна Кикина
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" отправится на МКС в 2022 году, сообщается в Twitter госкорпорации.

"Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на МКС через два года", — говорится в Twitter "Роскосмоса".

Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" с сентября 2016 года. В 2005-м она завершила курсы при МЧС России, является инструктором по обучению населения основам оказания первой помощи на месте происшествий, имеет удостоверение спасателя. В ноябре 2017 года она в качестве бортинженера принимала участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.
До этого на околоземной орбите побывали четыре советские и российские женщины-космонавта: Валентина Терешкова в 1963 году, Светлана Савицкая в 1982 и 1984 годах, Елена Кондакова в 1994, 1995 и 1997 годах и Елена Серова в 2014 году.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
31 мая 2019, 12:14РИА Наука
"Роскосмосу" нужно больше женщин в отряде космонавтов, заявил Рогозин
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Хочу стать космонавтомЕлена СероваМеждународная космическая станция (МКС)Валентина ТерешковаРоскосмосМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Светлана Савицкая
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