https://ria.ru/20200627/1573544451.html
Единственная женщина-космонавт "Роскосмоса" отправится на МКС в 2022 году
Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" отправится на МКС в 2022 году, сообщается в Twitter госкорпорации. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T01:45
2020-06-27T12:28
хочу стать космонавтом
елена серова
международная космическая станция (мкс)
валентина терешкова
роскосмос
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
светлана савицкая
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https://ria.ru/20190531/1555142787.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573549781_0:0:3081:1733_1400x0_80_0_0_286c172f064b7dee170acbe4072bbbae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена серова, международная космическая станция (мкс), валентина терешкова, роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), светлана савицкая