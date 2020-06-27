https://ria.ru/20200627/1573544326.html
При обстреле на границе Ингушетии и Северной Осетии погиб один человек
Неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T01:32
2020-06-27T04:24
республика северная осетия - алания
республика ингушетия
происшествия
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республика ингушетия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153012/53/1530125320_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_0aa068eb09e9fb21ae244503afa4e442.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика северная осетия - алания, республика ингушетия, происшествия