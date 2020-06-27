Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573544326.html
При обстреле на границе Ингушетии и Северной Осетии погиб один человек
Неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T04:24
республика северная осетия - алания
республика ингушетия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153012/53/1530125320_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_0aa068eb09e9fb21ae244503afa4e442.jpg
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153012/53/1530125320_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_0aa068eb09e9fb21ae244503afa4e442.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153012/53/1530125320_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e7ee65a7d3e96b430bf21396d5b0ca2c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153012/53/1530125320_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_79959481efd4f0da9f2c0f107fc5d5a2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика северная осетия - алания, республика ингушетия, происшествия

При обстреле на границе Ингушетии и Северной Осетии погиб один человек

01:32 27.06.2020 (обновлено: 04:24 27.06.2020)
7789
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
"Вечером в пятницу на окраине Назрани в районе административной границы с Северной Осетией неизвестные обстреляли автомашину. В результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте работает оперативно-следственная группа, сотрудники которой устанавливают все обстоятельства произошедшего.
1045396
Обсудить 0
Республика Северная Осетия - АланияРеспублика ИнгушетияПроисшествия
Рекомендуем
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
СМИ: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Танк Т-14 Армата
СМИ сообщили об интересе Индии к закупке танков "Армата"
Здание посольства России в США
Посольство России заявило об угрозах после статьи NYT о талибах
Наручники на флаге США
Россиянин Сергей Медведев признал в американском суде свою вину
Надпись Вклады в отделении банка
Эксперт рассказал о выгодной альтернативе банковским вкладам
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Писатель Артур Конан Дойл и актриса Милли Бобби Браун
Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
Научно-исследовательская лабораториия
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Врач-стоматолог во время работы в терапевтическом отделении семейной стоматологии Здравушка в Иванове
Стоматолог рассказал, как часто надо ходить на осмотр
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Reuters: число заражений коронавирусом в США побило суточный рекорд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
16:14Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
16:13В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
16:11В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок
16:10Половина выпускников российских вузов верят в приметы, показал опрос
Лента новостейМолния