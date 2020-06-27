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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии за сутки выявили более 46 тысяч новых случаев COVID-19
Более 46 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Бразилии за сутки, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T01:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, воз, бразилия

В Бразилии за сутки выявили более 46 тысяч новых случаев COVID-19

01:27 27.06.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 46 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Бразилии за сутки, сообщило министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за сутки было зафиксировано 46 860 новых случаев инфицирования, общее число зараженных достигло 1 274 974. За минувшие сутки скончались 990 человек, в общей сложности с начала вспышки умер 55 961 пациент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБразилия
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