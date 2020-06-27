В Ростуризме рассказали о количестве сотрудников индустрии гостеприимства

"Сотрудники индустрии гостеприимства ждали открытия туристического сезона не меньше туристов, когда отрасль сможет запуститься. У нас в отрасли работает 2,5 миллиона человек, количество людей в курортный сезон увеличивается в полтора-два раза и достигает цифр 5-6 миллионов человек. Этот курортный сезон очень важен для экономик регионов нашей страны, уверена, что туризм может и должен стать одним из драйверов выхода наших регионов из кризиса", - сказала Догузова.