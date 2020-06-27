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Туризм
https://ria.ru/20200627/1573544255.html
В Ростуризме рассказали о количестве сотрудников индустрии гостеприимства
Число занятых в туристической отрасли в курортный сезон в России достигает 5-6 миллионов человек, сказала журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T01:23
туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

В Ростуризме рассказали о количестве сотрудников индустрии гостеприимства

01:23 27.06.2020
303
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. Архивное фото
ЯНТАРНЫЙ (Калининградская область), 27 июн - РИА Новости. Число занятых в туристической отрасли в курортный сезон в России достигает 5-6 миллионов человек, сказала журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Сотрудники индустрии гостеприимства ждали открытия туристического сезона не меньше туристов, когда отрасль сможет запуститься. У нас в отрасли работает 2,5 миллиона человек, количество людей в курортный сезон увеличивается в полтора-два раза и достигает цифр 5-6 миллионов человек. Этот курортный сезон очень важен для экономик регионов нашей страны, уверена, что туризм может и должен стать одним из драйверов выхода наших регионов из кризиса", - сказала Догузова.
Она добавила, что от того, насколько эффективно начнут работу все сотрудники сферы гостеприимства будет зависеть то, насколько быстро восстановится отрасль в целом.
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ТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
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