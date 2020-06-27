https://ria.ru/20200627/1573544255.html
В Ростуризме рассказали о количестве сотрудников индустрии гостеприимства
Число занятых в туристической отрасли в курортный сезон в России достигает 5-6 миллионов человек, сказала журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T01:23
2020-06-27T01:23
туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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https://ria.ru/20200627/1573543838.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)