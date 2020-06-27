В Москве более десяти человек получили сроки за аферы с БАДами

"Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 16 участников организованной группы, в возрасте от 33 до 63 лет. Они осуждены за совершение 100 эпизодов преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что с сентября 2015 по ноябрь 2017 года участники этой группы создали компании, о деятельности которых в печатных изданиях размещалась реклама с информацией о продаже приборов и БАДов, якобы оказывающих положительный эффект на организм. Операторы компаний принимали звонки, давали консультации и предлагали гражданам приобрести эту продукцию. Далее осуществлялась доставка заказанных препаратов по территории страны. В общении с гражданами операторы использовали псевдонимы. Всего от действий мошенников пострадали 100 человек, большинство из них пенсионеры, причиненный ущерб превысил 7,9 миллионов рублей̆.