https://ria.ru/20200627/1573544200.html
В Москве более десяти человек получили сроки за аферы с БАДами
Суд в Москве приговорил 16 человек за мошенничество с биологически активными добавками, 11 из них получили от 2,5 лет колонии, сообщается на странице московской РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T01:15
2020-06-27T01:28
прокуратура г. москвы
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура г. москвы, москва, происшествия
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Суд в Москве
приговорил 16 человек за мошенничество с биологически активными добавками, 11 из них получили от 2,5 лет колонии, сообщается на странице московской прокуратуры в Instagram
.
"Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 16 участников организованной группы, в возрасте от 33 до 63 лет. Они осуждены за совершение 100 эпизодов преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что с сентября 2015 по ноябрь 2017 года участники этой группы создали компании, о деятельности которых в печатных изданиях размещалась реклама с информацией о продаже приборов и БАДов, якобы оказывающих положительный эффект на организм. Операторы компаний принимали звонки, давали консультации и предлагали гражданам приобрести эту продукцию. Далее осуществлялась доставка заказанных препаратов по территории страны. В общении с гражданами операторы использовали псевдонимы. Всего от действий мошенников пострадали 100 человек, большинство из них пенсионеры, причиненный ущерб превысил 7,9 миллионов рублей̆.
"Суд приговорил 11 участников организованной̆ группы к лишению свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 8 лет, один из осужденных будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима, остальные в исправительных колониях общего режима. Пятерым участникам организованной группы суд назначил наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ", - говорится в сообщении.