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Посольство КНР призвало США отменить визовые ограничения
Посольство КНР в США назвало визовые ограничения против китайских чиновников, введенные Вашингтоном из-за Гонконга, неверным решением и призвало его отменить. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T01:12
майк помпео
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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майк помпео, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Посольство КНР призвало США отменить визовые ограничения

01:12 27.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посольство КНР в США назвало визовые ограничения против китайских чиновников, введенные Вашингтоном из-за Гонконга, неверным решением и призвало его отменить.
Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США вводят визовые ограничения против чиновников компартии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека".
"Мы призывает американскую сторону немедленно исправить свои ошибки, отозвать решения и прекратить вмешательство во внутренние дела Китая", - говорится в заявлении диппредставительства.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, и заявляя, что разрабатываемый парламентом КНР законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
Самолет в небе
20 июня, 02:37
В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
Пекинский законопроект предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Майк ПомпеоКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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