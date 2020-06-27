В Польше наступил день тишины перед президентскими выборами

ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. День тишины наступил в День тишины наступил в Польше перед президентскими выборами, которые пройдут в воскресенье.

В соответствии с польским законодательством, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.

В этот период запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом в период тишины нельзя срывать ранее расклеенные агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.

Также запрещается публикация социологических опросов, в том числе exit poll.

За нарушение режима тишины виновным грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов.