Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573544063.html
В Польше наступил день тишины перед президентскими выборами
День тишины наступил в Польше перед президентскими выборами, которые пройдут в воскресенье. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T01:10
лукаш шумовский
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
право и справедливость
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_0:103:2000:1228_1400x0_80_0_0_c328e9b0a9bb789fd508151dea3a1fdd.jpg
https://ria.ru/20200626/1573502822.html
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_0:103:2000:1228_1400x0_80_0_0_c328e9b0a9bb789fd508151dea3a1fdd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_363:0:2000:1228_1400x0_80_0_0_70839590e8974cfc02baec5ecd9638ce.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_623:0:1851:1228_1400x0_80_0_0_d758bc90cb89e444f4d14caae38e39a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лукаш шумовский, рафал тшасковски, анджей дуда, польша, право и справедливость, в мире

В Польше наступил день тишины перед президентскими выборами

01:10 27.06.2020
548
© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. День тишины наступил в Польше перед президентскими выборами, которые пройдут в воскресенье.
В соответствии с польским законодательством, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.
В этот период запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом в период тишины нельзя срывать ранее расклеенные агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.
Также запрещается публикация социологических опросов, в том числе exit poll.
За нарушение режима тишины виновным грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов.
Представитель оппозиционного блока Гражданская платформа и Новочестная Рафал Тшасковский на местных выборах в Варшаве, Польша
Вчера, 11:13
Соцопрос показал равные шансы двух кандидатов в президенты Польши
На пост президента Польши претендуют 11 кандидатов: действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда; кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский; Владислав Косиняк-Камыш (Польская крестьянская партия); Роберт Бедронь (объединение левых сил); Шимон Холовня (независимый кандидат); Кшиштоф Босак (объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация"); Станислав Жултек ("Конгресс новых правых"); Марек Якубяк ("Федерация для Польской Республики"); Мирослав Пиотровский ("Движение Настоящая Европа"); Павел Танайно (беспартийный кандидат, представляющий предпринимателей); глава Союза труда, политик левых взглядов Вальдемар Витковский.
Исходя из эпидемиологической ситуации, в двух гминах (районах) страны избиратели не придут на участки, голосование будет проведено исключительно в заочной форме – по почте. Государственная избирательная комиссия Польши по представлению министра здравоохранения Лукаша Шумовского решила, что заочно выборы пройдут в гминах, в которых так называемый показатель заболеваемости превышает 100 человек на 10 тысяч жителей. Речь идет о районе Баранов Великопольского воеводства и районе Маркловице Силезского воеводства. На остальной территории страны будут работать избирательные участки, а проголосовать по почте люди смогут по желанию.
031011
Обсудить 0
Лукаш ШумовскийРафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаПраво и справедливостьВ мире
Рекомендуем
Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
Трамп объяснил отмену поездки в гольф-клуб
Белый дом в Вашингтоне
Посольство КНР призвало США отменить визовые ограничения
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Facebook запретит ненависть в рекламе
Руки в наручниках
В Москве более десяти человек получили сроки за аферы с БАДами
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
В Ростуризме рассказали о количестве сотрудников индустрии гостеприимства
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии за сутки выявили более 46 тысяч новых случаев COVID-19
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Эфиопия не начнет заполнять новое водохранилище до достижения соглашения
Сотрудники правоохранительных органов
При обстреле на границе Ингушетии и Северной Осетии погиб один человек
Свечи и гвоздики
Народный поэт КБР и КЧР Салих Гуртуев умер на 83-м году жизни
Американские доллары
Raytheon выиграла тендер Пентагона на поставку военной техники Эр-Рияду
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Ростуризм намерен увеличить количество доступных направлений для отдыха
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал "долгие" сроки вандалам
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
СМИ: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу
Сотрудник грузинской полиции
В Грузии рассказали, когда примут политические решения по делу Хангошвили
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Эксперт рассказал об участниках тестирования вакционы от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
16:14Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
16:13В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
16:11В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок
16:10Половина выпускников российских вузов верят в приметы, показал опрос
Лента новостейМолния