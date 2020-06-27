Трамп объяснил отмену поездки в гольф-клуб

"Я собирался в Бедминстер, (штат) Нью-Джерси на этих выходных, но захотел остаться в Вашингтоне, чтобы убедиться, что закон и порядок будут соблюдаться. Поджигатели, анархисты, грабители и подстрекатели в основном были остановлены. Я делаю все необходимое, чтобы наше общество было в безопасности, и эти люди предстанут перед правосудием!" – написал он.