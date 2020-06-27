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Трамп объяснил отмену поездки в гольф-клуб
Президент США Дональд Трамп объяснил отмену поездки на выходные в свой гольф-клуб желанием убедиться в безопасности Вашингтона, об этом он написал в субботу в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T01:09
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дональд трамп
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эндрю джексон, дональд трамп, христофор колумб, вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире

Трамп объяснил отмену поездки в гольф-клуб

01:09 27.06.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesДональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
© AP Photo / Damian Dovarganes
Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил отмену поездки на выходные в свой гольф-клуб желанием убедиться в безопасности Вашингтона, об этом он написал в субботу в Twitter.
"Я собирался в Бедминстер, (штат) Нью-Джерси на этих выходных, но захотел остаться в Вашингтоне, чтобы убедиться, что закон и порядок будут соблюдаться. Поджигатели, анархисты, грабители и подстрекатели в основном были остановлены. Я делаю все необходимое, чтобы наше общество было в безопасности, и эти люди предстанут перед правосудием!" – написал он.
Ранее СМИ обратили внимание на изменение в графике президента, откуда днем исчезла поездка в Бедминстер, где у Трампа находится гольф-клуб. Многие связали это с тем, что в ряде штатов, в том числе в Нью-Джерси, в последние дни наблюдается рост числа заражений коронавирусом.
Ранее Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за вандализм в отношении статуи седьмого президента США Эндрю Джексона, а также за повреждение церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, округ Колумбия. Он распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны. В начале недели группа протестующих предприняла попытку опрокинуть на землю статую Джексона в сквере перед Белым домом.
Дональд Трамп за игрой в гольф
25 мая, 17:07
Трамп раскритиковал СМИ за сообщение о его игре в гольф
По всем Штатам на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Эндрю ДжексонДональд ТрампХристофор КолумбВашингтон (город)СШАОкруг КолумбияВ мире
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