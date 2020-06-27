Ростуризм намерен увеличить количество доступных направлений для отдыха

ЯНТАРНЫЙ (Калининградская обл.), 27 июн - РИА Новости. Ростуризм работает над увеличением количества доступных направлений для отдыха в России, сказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы продолжим работать над доступными направлениями, их будет еще больше. У нас в этом году заложена под это специальная субсидия, мы будем поддерживать туроператоров. С авиакомпаниями, отельерами, регионами отрабатываем, чтобы еще больше доступных направлений было в нашей стране и в целом мы рассчитываем, что курортный сезон в этом году раньше конца октября не закончится", - сказала Догузова.
Она отметила, что Ростуризм рекомендует на этот сезон Приволжские регионы — Татарстан, Тверскую, Ярославскую, Нижегородскую области, где, по словам Догузовой, есть большие возможности по активным и водным видам развлечений. Северные регионы — Карелия с озерами, Мурманская область, Вологодская, Коми тоже могли бы заинтересовать российских туристов, а также Кавказ и Дальний Восток.
"Русская Балтика, Калининградская область это новинка этого сезона. Это невероятная возможность сочетания курортного, пляжного отдыха очень комфортного с культурно-познавательными возможностями этого региона и экологическими видами туризма — это Куршская коса", - сказала Догузова.
По ее словам, в этом сезоне Ростуризм с рядом туроператоров запустил доступные чартерные направления на Байкал и впервые чартеры запускаются в этом году в Хакасию.