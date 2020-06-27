Ростуризм намерен увеличить количество доступных направлений для отдыха

"Мы продолжим работать над доступными направлениями, их будет еще больше. У нас в этом году заложена под это специальная субсидия, мы будем поддерживать туроператоров. С авиакомпаниями, отельерами, регионами отрабатываем, чтобы еще больше доступных направлений было в нашей стране и в целом мы рассчитываем, что курортный сезон в этом году раньше конца октября не закончится", - сказала Догузова.