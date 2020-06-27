https://ria.ru/20200627/1573543779.html
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в южной части Газы
Израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на обстрел, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:44
2020-06-27T00:44
армия обороны израиля
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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https://ria.ru/20200604/1572490951.html
сектор газа
израиль
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия обороны израиля, сектор газа, хамас, израиль, в мире