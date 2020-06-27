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ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в южной части Газы
Израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на обстрел, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:44
армия обороны израиля
сектор газа
хамас
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армия обороны израиля, сектор газа, хамас, израиль, в мире

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в южной части Газы

00:44 27.06.2020
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель ВВС Израиля . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на обстрел, сообщила пресс-служба армии.
"Ранее вечером из сектора Газы в Израиле были выпущены две ракеты. В ответ на это истребители ЦАХАЛ атаковали цели ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в сообщении военных.
Сообщается, что удар был нанесён по мастерской, занимавшейся производством ракет, и по оружейному заводу, принадлежавшим ХАМАС.
"ЦАХАЛ серьезно относится к любым враждебным действиям, направленным против Израиля, и будет продолжать при необходимости противостоять попыткам причинить вред израильскому гражданскому населению", - отмечено в сообщении армейской пресс-службы.
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ПВО Сирии отразили атаку со стороны Израиля
Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за все, происходящее на территории палестинского анклава, сообщается в пресс-релизе.
Ранее в пятницу вечером две ракеты были выпущены по израильской территории из сектора Газа. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, прилегающих к палестинскому анклаву.
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Армия обороны ИзраиляСектор ГазаХамасИзраильВ мире
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