https://ria.ru/20200627/1573543747.html
Маск снова обозвал главу Amazon подражателем
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз обозвал владельца компании Amazon Джеффа Безоса подражателем, после того как было объявлено о... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:43
2020-06-27T04:25
илон маск
tesla motors
джефф безос
spacex
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, tesla motors, джефф безос, spacex, в мире
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости.
Основатель компаний Tesla
и SpaceX Илон Маск
в очередной раз обозвал владельца компании Amazon Джеффа Безоса
подражателем, после того как было объявлено о покупке им стартапа беспилотных автомобилей.
"Джефф Безос подражатель. Ха-ха", - написал Маска в своем Twitter
, ретвитнув сообщение издания Financial Times о покупке компанией Amazon стартапа Zoox за 1,2 миллиарда долларов.
Электроавтомобили Tesla широко известны, в том числе, своей системой помощи при вождении, что по сути является автопилотом, хотя производитель требует, чтобы водитель никогда не убирал руки с рулевого колеса. Многие игнорируют это правило, полностью полагаясь на систему, что уже приводило к авариям.
Ранее Маск уже называл так Безоса, когда конкурирующая со SpaceX в борьбе за коммерческие космические запуски компания Безоса Blue Origin LLC объявила о планах создать спутниковую группировку для обеспечения интернет-связи. SpaceX уже приступила к реализации подобного проекта Starlink.