Маск снова обозвал главу Amazon подражателем

Электроавтомобили Tesla широко известны, в том числе, своей системой помощи при вождении, что по сути является автопилотом, хотя производитель требует, чтобы водитель никогда не убирал руки с рулевого колеса. Многие игнорируют это правило, полностью полагаясь на систему, что уже приводило к авариям.