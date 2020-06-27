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Маск снова обозвал главу Amazon подражателем
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз обозвал владельца компании Amazon Джеффа Безоса подражателем, после того как было объявлено о... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T04:25
илон маск
tesla motors
джефф безос
spacex
в мире
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РИА Новости
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353
60
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60
илон маск, tesla motors, джефф безос, spacex, в мире

Маск снова обозвал главу Amazon подражателем

00:43 27.06.2020 (обновлено: 04:25 27.06.2020)
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© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Chris Carlson
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз обозвал владельца компании Amazon Джеффа Безоса подражателем, после того как было объявлено о покупке им стартапа беспилотных автомобилей.
"Джефф Безос подражатель. Ха-ха", - написал Маска в своем Twitter, ретвитнув сообщение издания Financial Times о покупке компанией Amazon стартапа Zoox за 1,2 миллиарда долларов.
Электроавтомобили Tesla широко известны, в том числе, своей системой помощи при вождении, что по сути является автопилотом, хотя производитель требует, чтобы водитель никогда не убирал руки с рулевого колеса. Многие игнорируют это правило, полностью полагаясь на систему, что уже приводило к авариям.
Ранее Маск уже называл так Безоса, когда конкурирующая со SpaceX в борьбе за коммерческие космические запуски компания Безоса Blue Origin LLC объявила о планах создать спутниковую группировку для обеспечения интернет-связи. SpaceX уже приступила к реализации подобного проекта Starlink.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
31 мая, 21:27
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Илон МаскTesla motorsДжефф БезосSpaceXВ мире
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