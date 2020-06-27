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Туризм
https://ria.ru/20200627/1573543628.html
Коста-Рика откроет с 1 августа аэропорты для туристов из ряда стран
Коста-Рика вновь откроет международный аэропорт Хуан Сантамария в городе Алахуэла и международный аэропорт Даниэль Одубер в городе Либерия с 1 августа для... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:39
туризм
коронавирус covid-19
либерия
коста-рика
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353
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коронавирус covid-19, либерия, коста-рика

Коста-Рика откроет с 1 августа аэропорты для туристов из ряда стран

00:39 27.06.2020
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© CathalinПляж в Коста-Рике
Пляж в Коста-Рике
© Cathalin
Пляж в Коста-Рике. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Коста-Рика вновь откроет международный аэропорт Хуан Сантамария в городе Алахуэла и международный аэропорт Даниэль Одубер в городе Либерия с 1 августа для иностранных туристов из государств, где ситуация с эпидемией коронавируса нового типа находится под контролем, сообщает издание Costa Rica Hoy со ссылкой на министра здравоохранения Даниэля Саласа.
Как уточняет издание, в страну смогут въехать только приезжающие из стран, где ситуация с COVID-19 находится под контролем. Некоторые из параметров для определения, из каких именно стран будут принимать туристов, будут напрямую связаны с отсутствием усиленной передачи коронавируса и экспоненциального роста числа случаев.
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Как добавляет издание Observador, будет строгий медицинский протокол для отслеживания людей, въезжающих в страну.
"Протокол по аэропортам уже практически готов", - приводит издание слова министра здравоохранения. Предполагается, что туристы должны будут предоставить информацию о том, где они будут находиться в стране и куда будут перемещаться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ЛиберияКоста-Рика
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