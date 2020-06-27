Коста-Рика откроет с 1 августа аэропорты для туристов из ряда стран

Как уточняет издание, в страну смогут въехать только приезжающие из стран, где ситуация с COVID-19 находится под контролем. Некоторые из параметров для определения, из каких именно стран будут принимать туристов, будут напрямую связаны с отсутствием усиленной передачи коронавируса и экспоненциального роста числа случаев.