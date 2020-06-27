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Глава ЦИК Памфилова за 2019 год заработала более 5,6 миллиона рублей
Доход главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой в 2019 году составил более 5,6 миллиона рублей, доход зампредседателя ЦИК Николай Булаева - почти 7,8 миллионов рублей,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:34
lexus
николай булаев
элла памфилова
volkswagen group
цик рф
audi a6
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573461264_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bbbe8f651d75a5ed5977a71e1d025524.jpg
https://ria.ru/20190524/1554877063.html
Не заработала, а получила.
57
За что такие доходы...
43
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573461264_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bbbe8f651d75a5ed5977a71e1d025524.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
lexus, николай булаев, элла памфилова, volkswagen group, цик рф, audi a6, общество

Глава ЦИК Памфилова за 2019 год заработала более 5,6 миллиона рублей

00:34 27.06.2020
5637
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Доход главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой в 2019 году составил более 5,6 миллиона рублей, доход зампредседателя ЦИК Николай Булаева - почти 7,8 миллионов рублей, сообщается в сведениях о доходах, опубликованных на сайте комиссии.
Согласно данным, за прошлый год Памфилова задекларировала доход на сумму более 5,6 миллиона рублей. Кроме того, в собственности у нее находится земельный участок площадью более 2 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 230,1 квадратных метра, гараж 35,2 квадратных метра, а также автомобиль Volkswagen Beetle.
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Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в прошлом году заработал почти 7,8 миллиона рублей. Помимо этого, в декларации указаны земельные участки, находящиеся в пользовании, площадью 810, 700, 420 и 1002 квадратных метров. В собственности находятся 2/5 доли от 788 квадратных метров и половина машиноместа от 9,8 квадратных метров и машиноместо 19,2 квадратных метра.
Кроме того, Булаев владеет половиной квартиры площадью 103,7 квадратных метра и квартирой 155,2 квадратных метра, а также 2/5 доли в жилом доме 276,2 квадратных метров. Кроме того, Булаев владеет машинами Lexus, Audi A6, квадроциклом Polaris Sportsman X2 550, снегоходом Yamaha VK10D и мотоциклом BMW C650GT с автоприцепом КП 25.
Согласно данным, доход Памфиловой в 2018 году составил 6,2 миллиона рублей, доход Булаева - 5,8 миллиона рублей.
97301440
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LexusНиколай БулаевЭлла ПамфиловаVolkswagen GroupЦИК РФAudi A6Общество
Популярные комментарии
Не заработала, а получила.
27 июня, 01:27
ЛКЛысый Кучерявый
5600001
За что такие доходы...
27 июня, 01:10
РПРоман Пнр
4300000
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