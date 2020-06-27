Глава ЦИК Памфилова за 2019 год заработала более 5,6 миллиона рублей

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в прошлом году заработал почти 7,8 миллиона рублей. Помимо этого, в декларации указаны земельные участки, находящиеся в пользовании, площадью 810, 700, 420 и 1002 квадратных метров. В собственности находятся 2/5 доли от 788 квадратных метров и половина машиноместа от 9,8 квадратных метров и машиноместо 19,2 квадратных метра.