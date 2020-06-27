https://ria.ru/20200627/1573543395.html
СМИ: в США три человека погибли, выпив антисептический гель для рук
Три человека скончались в американском штате Нью-Мексико после того, как выпили антибактериальное средство для рук, сообщает в пятницу телеканал KOAT со ссылкой РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:17
2020-06-27T00:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нью-мексико
сша
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3
нью-мексико
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_105:0:1909:1015_1400x0_80_0_0_7a66c3d04a15c1f7218aa5f768ee85ed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нью-мексико, сша