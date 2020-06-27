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https://ria.ru/20200627/1573543395.html
СМИ: в США три человека погибли, выпив антисептический гель для рук
Три человека скончались в американском штате Нью-Мексико после того, как выпили антибактериальное средство для рук, сообщает в пятницу телеканал KOAT со ссылкой РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нью-мексико
сша
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нью-мексико
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус covid-19, нью-мексико, сша

СМИ: в США три человека погибли, выпив антисептический гель для рук

00:17 27.06.2020
11067
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Три человека скончались в американском штате Нью-Мексико после того, как выпили антибактериальное средство для рук, сообщает в пятницу телеканал KOAT со ссылкой на департамент здравоохранения штата.
Кроме того, один человек навсегда ослеп, а еще трое находятся в критическом состоянии. Причиной стал метиловый спирт, на основе которого был сделан препарат.
На фоне пандемии коронавируса в США антибактериальные гели получили широкое распространение. Люди постоянно носят их с собой, емкости с гелями установлены во многих общественных местах, магазинах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нью-МексикоСША
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