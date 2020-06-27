Путин пожелал выпускникам не переставать мечтать и смело идти к цели

"Хочу пожелать вам: никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы, если уверены в своей цели, смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит и в жизни", - заявил Путин в своем обращении.