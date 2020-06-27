Путин пожелал выпускникам не переставать мечтать и смело идти к цели

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал российским выпускникам не переставать мечтать, строить самые дерзновенные планы и смело идти к цели.
Общефедеральный Выпускной-2020 для всех школьников и студентов страны состоится 27 июня. Обращение президента к выпускникам российских школ и вузов опубликовано на сайте Кремля.
"Хочу пожелать вам: никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы, если уверены в своей цели, смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит и в жизни", - заявил Путин в своем обращении.
Президент отметил, что сам еще со студенческих времен хорошо помнит один из первых праздников "Алые паруса". "Он в Ленинграде тогда только появлялся и сразу же нашел громадный отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы", - вспоминает Путин.
Он поздравил выпускников, их родных и наставников, пожелав счастья, любви и благополучия. "Мы в вас верим и знаем, что у вас все получится. В добрый час", - пожелал президент.