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Путин пожелал выпускникам не переставать мечтать и смело идти к цели
Президент России Владимир Путин пожелал российским выпускникам не переставать мечтать, строить самые дерзновенные планы и смело идти к цели. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:40
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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"Мы в вас верим": Путин поздравил выпускников с окончанием учебы
Владимир Путин поздравил российских школьников и студентов с окончанием учебы. "Вы – ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого", – заявил президент.
2020-06-27T00:14
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россия, владимир путин, общество

Путин пожелал выпускникам не переставать мечтать и смело идти к цели

00:14 27.06.2020 (обновлено: 00:40 27.06.2020)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал российским выпускникам не переставать мечтать, строить самые дерзновенные планы и смело идти к цели.
Общефедеральный Выпускной-2020 для всех школьников и студентов страны состоится 27 июня. Обращение президента к выпускникам российских школ и вузов опубликовано на сайте Кремля.
"Хочу пожелать вам: никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы, если уверены в своей цели, смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит и в жизни", - заявил Путин в своем обращении.
Президент отметил, что сам еще со студенческих времен хорошо помнит один из первых праздников "Алые паруса". "Он в Ленинграде тогда только появлялся и сразу же нашел громадный отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы", - вспоминает Путин.
Выпускники на Михайловской набережной в Новосибирске
Вчера, 15:36
Выпускники 11-х классов во всех регионах России получили аттестаты
Он поздравил выпускников, их родных и наставников, пожелав счастья, любви и благополучия. "Мы в вас верим и знаем, что у вас все получится. В добрый час", - пожелал президент.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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