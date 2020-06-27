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"Мы в вас верим": Путин поздравил выпускников с окончанием учебы
Владимир Путин поздравил российских школьников и студентов с окончанием учебы. "Вы – ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого", – заявил президент.
2020-06-27T00:28
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Мы в вас верим": Путин поздравил выпускников с окончанием учебы
Владимир Путин поздравил российских школьников и студентов с окончанием учебы. "Вы – ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого", – заявил президент.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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видео, владимир путин, видео, общество
"Мы в вас верим": Путин поздравил выпускников с окончанием учебы
Владимир Путин поздравил российских школьников и студентов с окончанием учебы. "Вы – ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого", – заявил президент.
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"Мы в вас верим": Путин поздравил выпускников с окончанием учебы

00:01 27.06.2020 (обновлено: 00:28 27.06.2020)
312
Владимир Путин поздравил российских школьников и студентов с окончанием учебы. "Вы – ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого", – заявил президент.
24012126
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Владимир Путин
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