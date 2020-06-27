"Мы в вас верим": Путин поздравил выпускников с окончанием учебы

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Владимир Путин поздравил российских школьников и студентов с окончанием учебы. "Вы – ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого", – заявил президент.