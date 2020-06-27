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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573536209.html
С поправками на онлайн. В чем сложность электронного голосования
В России продолжается предварительное голосование по поправкам к Конституции. Помимо традиционных избирательных участков, в некоторых регионах доступны и... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T08:00
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
павел лобков, "голос", мосгоризбирком, telegram (приложение), нева (река), московская городская дума, алексей венедиктов (журналист), владимир путин, москва, забайкальский край, политика

С поправками на онлайн. В чем сложность электронного голосования

08:00 27.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В России продолжается предварительное голосование по поправкам к Конституции. Помимо традиционных избирательных участков, в некоторых регионах доступны и электронные. Онлайн-явка перевалила за пятьдесят процентов. Но нашлись и такие, кто смог отдать голос дважды — на участках и через диджитал-гаджеты. РИА Новости разбиралось в преимуществах и недостатках нововведения.

"Пересекли экватор"

Предварительное голосование стартовало 25 июня. В восемь утра по всей стране открылись избирательные участки, а в Москве и Нижегородской области — и электронные. Вообще-то это хотели сделать в пяти российских регионах, но Центризбирком утвердил лишь две заявки. Претендовавшие на цифровой формат Карелия, Санкт-Петербург и Красноярский край оказались недостаточно подготовленными.
Для россиян электронное голосование все еще новинка. Первыми ее опробовали в прошлом году на выборах в Мосгордуму жители столицы. Но тогда это было скорее экспериментом. Избиратели сообщали, что из-за технических сбоев не смогли понять, учтен ли их голос. Много вопросов было и к безопасности подсчета онлайн-бюллетеней. В Центризбиркоме пообещали усовершенствовать технологию.
И теперь настало время проверить, насколько качественно провели работу над ошибками. О том, что технические возможности улучшились, можно судить по числу зарегистрированных избирателей. В Москве — больше миллиона, в Нижегородской области — 139 тысяч. Серьезных технических проблем с регистрацией у большинства онлайн-пользователей не возникло.
И более половины отдали свой голос в первый же день. "Явка э-голосования 50,94 процента. Пересекли экватор (606 тысяч избирателей)", — написал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в телеграм-канале.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию

Бесконтактный выбор

Когда в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил голосование по изменению Конституции, электронный вариант не обсуждали. Но пандемия коронавируса переформатировала ситуацию. В начале июня Элла Памфилова сделала акцент "на принципе максимальной бесконтактности".
Чтобы избежать очередей на избирательных участках, ЦИК решил растянуть процесс на несколько дней. Онлайн-голосование Памфилова пообещала сделать максимально понятным и удобным.
Разработкой этой системы занималась группа при Общественной палате. Онлайн-платформу создали на основе безопасной технологии блокчейн. Это означает, что цифровой бюллетень автоматически шифруется. Получить технические ключи для раскодирования можно только после окончания голосования. Взломать такую технологию и сфальсифицировать результаты практически нереально.
Неделю назад специалисты протестировали систему. По словам начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, испытание завершилось относительно успешно.
"Сбоев не было. Что касается замечаний избирателей — мы получили обратную связь и будем над ней работать", — сообщил Костырко. Он заверил, что система способна справиться с максимальной нагрузкой и не выйти из строя.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве

Онлайн-плюсы

Проголосовать онлайн могут те, кто успел до 21 июня подать заявление на портале государственных услуг. Жителям Москвы предлагалось сделать это и через сайт mos.ru. Составили реестр участников.
Все происходит на платформе 2020og.ru. Прежде чем получить бюллетень, избиратель должен авторизоваться с помощью любой из учетных записей на сайтах gosuslugi.ru или mos.ru. Подтвердив личность, вы переходите на страницу с голосованием. Чтобы максимально обезопасить процедуру, система отправит вам СМС-сообщение.
Преимущество онлайн-варианта в том, что после авторизации на сайте 2020og.ru есть время подумать и проголосовать до восьми вечера 30 июня.
Еще один плюс — избиратель может в любой момент отказаться и по старинке прийти на избирательный участок. Но только 1 июля. При этом член избирательной комиссии сначала проверит, не выдавали ли вам электронный бюллетень. Если выяснится, что человек уже проголосовал онлайн, он не сумеет повторно поставить галочку на участке.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова

Онлайн-минусы

Однако первый день начался со сбоя. Жители Москвы и Нижегородской области жаловались, что не могли авторизоваться с утра. Многие сообщали, что вообще не удается зайти на сайт для голосования. К полудню технические проблемы устранили.
Возникли трудности и у тех, кто голосовал не по месту прописки. До 21 июня для этого требовалось оформить открепительный талон с помощью системы "Мобильный избиратель". Через портал госуслуг или специальный сервис на сайте Центризбиркома надо было найти подходящий участок и подать заявление. Но это получилось не у всех.
Жительница Санкт-Петербурга Полина Локотко прописана в Забайкальском крае. Она пыталась взять открепительное удостоверение, чтобы проголосовать в городе на Неве. Но в приложении "Госуслуги" постоянно возникали сбои. Открепительный талон она так и не увидела.
"Удобный участок можно было выбрать с 14 по 21 июня. Каждый вечер я заходила в приложение и пыталась это сделать. Два вечера на экране появлялась надпись "Обновите для лучшей работы", но это было бесполезно", — рассказывает РИА Новости Полина.
Больше всего ее расстроило то, что исправно функционировать портал госуслуг стал лишь после 21 июня.
"Видимо, был какой-то технический сбой. Но странно, что разработчики заранее не рассчитали высокую нагрузку на сайт", — сетует девушка.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию

Эксперименты и последствия

Недостатки обнаружились и непосредственно в процедуре. Некоторые смогли проголосовать дважды — на избирательных участках и онлайн. Причем оба случая получили широкую огласку.
Так, журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков выложил видео, где голосует сначала на избирательном участке, а потом еще и через сайт 2020og.ru. Члены участковой избирательной комиссии не проверили, брал ли он онлайн-бюллетень. Сам журналист объяснил, что не хотел нарушать закон, а решил поставить эксперимент.
"Нас убеждали, что в системе нет брешей. Я это проверил и показал, что это не так", — подчеркивал Лобков.
Второй "эксперимент" поставил член движения в защиту прав избирателей "Голос" Василий Вайсенберг. Он, как и журналист Лобков, заранее получил онлайн-бюллетень, но проголосовал на избирательном участке. Отдавать свой голос еще и онлайн Вайсенберг не стал, хотя имел такую возможность.
После проверки бюллетень Лобкова на избирательном участке аннулировали. Действия и журналиста, и активиста в Мосгоризбиркоме и ЦИК назвали провокацией, чреватой административным наказанием.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в Общественном штабе территориальной избирательной комиссии в Москве
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в Общественном штабе территориальной избирательной комиссии в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в Общественном штабе территориальной избирательной комиссии в Москве
Возникшие эксцессы прокомментировала и Элла Памфилова. Она заявила, что члены ЦИК и без признаний Лобкова обнаружили бы его манипуляции с бумажным и электронным бюллетенями.
"На последнем этапе, когда начинаются всякие детали, их бы все равно вычислили. У нас то же самое было по "Мобильному избирателю", и <...> все равно бы им пришлось отвечать, тут у нас система отработана, только не сразу, не моментально, но на определенном этапе это было бы вычислено", — объяснила глава ЦИК.
За журналиста телеканала "Дождь" вступился Алексей Венедиктов. Если Лобкову выпишут штраф, он пообещал возместить эту сумму. Венедиктов призвал не наказывать и председателя участковой избирательной комиссии, где журналист получил бюллетень. Ведь урна уже опечатана, а бюллетени признаны недействительными.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУрны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию России
Урны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Урны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию России
К слову, Венедиктов рассказал, что ручная проверка списков избирателей, зарегистрировавшихся на электронное голосование в Москве, выявила почти две тысячи сомнительных учетных записей. По его данным, из них успели проголосовать 547 москвичей. Еще более 1440 зарегистрированных после 5 июня жителей столицы заблокированы. Вся информация направлена в Центризбирком.
"Машина, программа запуталась в "е" и "ё" в фамилиях, а также в "строении 1" или "корпусе 1", — уточнил Венедиктов.
Первые дни работы показали, что и сами организаторы не до конца разобрались в деталях процесса. Венедиктов предложил модернизировать программу после голосования по поправкам. Памфилова же призналась, что ожидала даже худшего: "Мы думали, что будет больше неувязок. Есть, конечно, определенные сбои, мы их сразу поправляем, но это естественные процессы". А в столичной мэрии и Мосгоризбиркоме пообещали, что списки избирателей, зарегистрированных на онлайн-голосование, будут сверять ежедневно.
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел Лобков"Голос"МосгоризбиркомTelegram (приложение)Нева (река)Московская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)Владимир ПутинМоскваЗабайкальский крайПолитика
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