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Новый культурный код: почему психологическое просвещение необходимо всем
Ситуация с распространением коронавируса не только внесла изменения в привычный образ жизни большинства людей, но и оказала влияние на психологическое состояние РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T08:00
2020-06-27T15:15
хорошие новости
хорошие новости
психология
юлия шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
психологическая помощь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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хорошие новости, психология, юлия шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), психологическая помощь
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса не только внесла изменения в привычный образ жизни большинства людей, но и оказала влияние на психологическое состояние многих. Те, кто столкнулся с этими трудностями, не всегда понимали, как справиться со своими эмоциями и переживаниями. Причина проблемы, как считает директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу, в недостаточном психологическом просвещении населения.
По словам специалиста, психологическое просвещение подразумевает под собой формирование блока знаний у широкого круга людей о том, как работает психика человека. В том числе это профилактика психологических трудностей, с которыми можно столкнуться, оказавшись в стрессовой ситуации.
"Очень часто мы слышим заявления из различных источников о том, что проблемы с психическим здоровьем выходят на первое место среди заболеваний и, как следствие, ухудшают качество жизни. Это связано с тем, что, с одной стороны, наша жизнь все время усложняется и ускоряется и, конечно, некоторые люди испытывают сложности с адаптацией к новому образу жизни. Но, с другой стороны, мы понимаем, что невозможно, да и не очень правильно бесконечно увеличивать число специалистов, которые бы занимались проблемами с психическим здоровьем. Гораздо важнее сделать так, чтобы человек не доходил до точки психического расстройства, до того состояния, когда ему самому с собой становится плохо. А задачу профилактики решает психологическое просвещение", — рассказала Юлия Шойгу.
Первый шаг в процессе психологического просвещения уже сделан. В рамках школьного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" появляются соответствующие разделы. В частности, в них рассматриваются вопросы психического здоровья и стресса, а также такие психологические явления социальной жизни, как манипуляции и конфликты.
"Мне кажется, это хороший первый шаг в решении задачи системного психологического просвещения. Это тот блок знаний, который должен быть у каждого культурного человека", — подчеркнула специалист.
Психологические проблемы значительно ухудшают качество жизни, поэтому, как считает Юлия Шойгу, правильная оценка человеком своего психологического состояния и необходимые знания помогут ему справиться со стрессом или же вовремя обратиться к специалисту.
"Последние три десятилетия практическая психология в нашей стране переживает второе рождение. И на этом этапе есть проблемы с подготовкой специалистов, проблемы с представлением людей, кто такой психолог. Поэтому в первую очередь, мне кажется, как раз психологическое просвещение, знания людей о том, как устроена психология человека, помогут при обращении к психологу понять, действительно ли это хороший специалист", — рассказала Юлия Шойгу.
Однако зачастую, по мнению специалиста, качество оказываемых услуг оставляет желать лучшего. Никаких юридических требований к психологу сейчас не предъявляется, поэтому его деятельность не регламентирована фактически никакими нормативами, кроме этических и профессиональных ценностей самого специалиста.
"Наше профессиональное сообщество активно работает над созданием такого документа, который, мы надеемся, в какой-то момент станет законопроектом и потом, может, даже и законом. Это будет та точка, когда мы будем говорить, что есть определенные требования и есть возможность отследить, действительно ли тот человек, который представляется психологом, имеет соответствующее образование, квалификацию и что, обращаясь к нему, можно рассчитывать на получение качественных услуг", — рассказала специалист.
Еще одна из задач, которая стоит перед профессиональным сообществом на пути психологического просвещения, — из всего многообразия научной информации выбрать, обобщить, упростить и сделать максимально доступными для людей эти знания. Но при этом, по мнению специалиста, не привести человека к тому, что он начнет во всем психологизировать свою жизнь.
Именно поэтому, как подчеркивает Юлия Шойгу, такая работа по отбору, систематизации и упрощению психологических знаний, а также их изложению требует консолидации большого числа специалистов разных областей: возрастной, социальной, педагогической психологии, психологии труда, врачей, учителей, экстремальной психологии и многих других.
"Задача психологического просвещения достаточно объемная. И самое главное — материал должен быть изложен таким образом, чтобы, с одной стороны, было понятно, как его применять в обычной жизни каждому человеку, а с другой стороны, это не должно примитизировать эту область знаний, которая на самом деле большая, сложная и очень красивая", — заключила Юлия Шойгу.