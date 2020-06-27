День молодежи России

В России сложилась и действует система формирования и реализации молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

В последние годы социально-экономическое положение молодежи в Российской Федерации заметно улучшилось. Среди молодых людей усилилось стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, и наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также уменьшилась смертность.