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День молодежи России
День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:49
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60
россия, справки

День молодежи России

00:49 27.06.2020
4614
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года.
Во времена СССР существовал аналогичный праздник, который назывался "День советской молодежи" и отмечался в последнее воскресенье июня.
Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Положение молодежи в обществе и степень ее участия в развитии социальной среды зависит как от государства, так и от собственной активной жизненной позиции. Роль молодежи в развитии общества велика. Она умна, инициативна, энергична, и, благодаря этому, является движущей силой в укреплении и модернизации общества.
В решении актуальных задач востребованы ее глубокие знания, социальная мобильность, способность принимать нестандартные решения.
В России молодежью принято считать лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет.
В России сложилась и действует система формирования и реализации молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
В последние годы социально-экономическое положение молодежи в Российской Федерации заметно улучшилось. Среди молодых людей усилилось стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, и наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также уменьшилась смертность.
Российская Федерация является одним из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.
В настоящее время основные принципы развития молодежной политики в России сформулированы в "Стратегии развития молодежи РФ на период до 2025 года", которая была принята в 2014 году. Цель государственной политики в отношении молодежи – формирование конкурентоспособного молодого поколения россиян, достижение экономической, социальной и культурной конкурентоспособности российской молодежи.
На сегодняшний день одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике – это создание социальных лифтов, которые дают возможность для самореализации молодых людей.
В 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создана автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", которая объединила кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Общая цель проектов – дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.
АНО "Россия – страна возможностей" организует конкурс "Лидеры России", который поддерживается крупнейшими компаниями страны. Конкурс проводится по специализациям: наука, здравоохранение, финансы и технологии, политика. Победители получают образовательные гранты на один миллион рублей, наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления, а также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва.
С 2003 года проходит конкурс "Моя страна – моя Россия", который в 2019 году вошел в платформу "Россия – страна возможностей". Конкурс ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Он нацелен на привлечение молодежи к участию в социально–экономическом развитии российских регионов, городов и сел.
По инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами страны была организована масштабная образовательная олимпиада "Я – профессионал" для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Победители получают денежные премии, возможность пройти стажировку в ведущих компаниях страны и льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры вузов.
Сегодня активно позиционирует себя волонтерское движение, ставшее мейнстримом не только в молодежной политике, но и в социальных процессах.
Важная часть работы с молодежью сегодня реализуется через проведение форумов. В этой связи федеральное агентство Росмолодежь проводит грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов. Итоги последнего из них были подведены в апреле 2020 года. Впервые конкурс проводился одновременно как для граждан Российской Федерации 14-30 лет, так и для образовательных организаций высшего образования. В конкурсе среди физических лиц были признаны победителями 1110 проектов из 84 субъектов РФ, которые получили гранты на сумму 1151 миллион рублей. В конкурсе среди вузов были признаны победителями 377 проектов от 177 вузов из 67 субъектов РФ, получившие гранты на сумму 900 миллионов рублей.
Для талантливой молодежи также организованы специальные образовательные центры: "Сириус" в Сочи, "Артек" в Крыму, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке; проводятся молодежные форумы "Территория смыслов на Клязьме", "Таврида", "Балтийский Артек", "Арктика. Сделано в России", ОНФ "Рубеж" и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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