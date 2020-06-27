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Маски, перчатки и онлайн. Как теперь попасть в музеи
Новая реальность — новые правила. Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, музеи начинают открываться для посетителей. Но встреча с прекрасным — только РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T08:00
коронавирус в россии
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коронавирус в россии, музеи, царицыно (музей-заповедник), театральный музей имени бахрушина, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, исторический музей, сша, третьяковская галерея

Маски, перчатки и онлайн. Как теперь попасть в музеи

08:00 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФасад главного здания Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина
Фасад главного здания Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Новая реальность — новые правила. Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, музеи начинают открываться для посетителей. Но встреча с прекрасным — только в маске, перчатках, с соблюдением дистанции и дезинфекцией. О том, как теперь можно попасть на выставочные площадки и на какие меры идут музеи, — в материале РИА Новости.

Музей начинается с… онлайна

Поскольку визит начинается с билета, пришлось свести взаимодействие с публикой к минимуму уже на этом этапе: вход оплачивается практически только онлайн.
Так, для похода в Исторический музей купить билеты можно будет на сайте и "в исключительных случаях в музейных кассах". Но в ГИМе настоятельно рекомендуют приобретать их, используя гаджеты, и на указанные сеансы.
Подобная практика и в Третьяковской галерее (оставят только одну — дежурную — кассу для тех, у кого нет возможности приобрести билеты с помощью электронных носителей). В ГТГ надеются, что таких посетителей будет минимум.
© РИА Новости / Владимир ВяткинЗдание Государственной Третьяковской галереи
Здание Государственной Третьяковской галереи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Здание Государственной Третьяковской галереи
А в Пушкинском музее пока размышляют. Чтобы управлять посещаемостью, там планируют продавать билеты онлайн с точным временем входа. Воспользоваться кассой можно после того, как в ГМИИ оценят реальное количество потенциальных посетителей и с учетом этого организуют "безопасную и комфортную продажу". "Надеемся, что к началу июля эта работа будет проделана и публика вернется в музей", — поясняют в пресс-службе.
В Музее-заповеднике "Царицыно" тоже временно организовали продажу по сеансам и дистанционно, на своем сайте. Можно сразу купить комплексную входную карту, на несколько площадок — Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец. Но есть нюансы.

"Оплаченные электронные билеты (мы их еще называем ваучерами) необходимо обменять на бумажные в одной из четырех дежурных касс — у Парковых ворот, рядом со служебным входом в Хлебный дом, у Визит-центра, у Первого Оранжерейного корпуса", — объясняет гендиректор музея Елизавета Фокина.

Человек на квадратный метр

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на Исторический музей и Кремль с крыши отеля Ritz-Carlton в Москве
Вид на Исторический музей и Кремль с крыши отеля The Ritz-Carlton в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на Исторический музей и Кремль с крыши отеля Ritz-Carlton в Москве
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, каждая площадка должна предоставить посетителю свободу — то есть социальную дистанцию. Количество публики в залах ограничили (для этого и задуманы сеансы), и, похоже, кое-где зритель окажется единственным во всем зале.
Например, в ГМИИ число посетителей, находящихся в помещении одновременно, высчитывают исходя из одного человека на 15 квадратных метров.

"Уже сейчас понятно, что есть маленькие залы, куда возможно впустить только пару человек", — признаются там.

В Бахрушинском музее, где тоже есть небольшие пространства, подсчитали, что в главном здании (с учетом всех выставочных залов) одновременно может находиться не более 65 человек. А в филиале, Музее-студии Радиотеатра, — с десяток.
В Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года каждые 15 минут будут пропускать максимум 15 человек. В Покровский собор — по пять человек каждые десять минут, а в Палаты бояр Романовых за 20 минут смогут войти в лучшем случае пять посетителей.
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Открытие после реставрации в Покровском соборе (храме Василия Блаженного) церкви Трех Патриархов Константинопольских — Александра, Павла и Иоанна Нового.

Покровский собор
1 из 3

Открытие после реставрации в Покровском соборе (храме Василия Блаженного) церкви Трех Патриархов Константинопольских — Александра, Павла и Иоанна Нового.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© Фото : A.SavinИнтерьер главного здания Государственного исторического музея в Москве
Интерьер главного здания Государственного исторического музея в Москве
2 из 3
Интерьер главного здания Государственного исторического музея в Москве
© Фото : A.Savin
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Внутри главного дома Бахрушинского музея, открывшегося после реставрации в Москве

Главный дом Бахрушинского музея
3 из 3

Внутри главного дома Бахрушинского музея, открывшегося после реставрации в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 3

Открытие после реставрации в Покровском соборе (храме Василия Блаженного) церкви Трех Патриархов Константинопольских — Александра, Павла и Иоанна Нового.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
2 из 3
Интерьер главного здания Государственного исторического музея в Москве
© Фото : A.Savin
3 из 3

Внутри главного дома Бахрушинского музея, открывшегося после реставрации в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Каждая площадка проведет дезинфекцию помещений, закупит маски и антисептики с санитайзерами (их разместят во всех возможных местах). В ГИМе отдельно говорят, что заходить разрешат только после обязательного замера температуры.
Музеи отмечают: все посетители и сотрудники обязательно должны носить маски и перчатки. Если забыли свои, приобрести их можно в сувенирных киосках учреждений. В парках такая же ситуация: например, при прогулках в "Царицыно" предписано надевать "средства индивидуальной защиты".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Царицыно"
Музей-заповедник Царицыно
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Музей-заповедник "Царицыно"

Налево и направо

Есть еще проблема логистики: разграничение потоков посетителей на вход и выход. Для этого площадки должны скорректировать передвижение, используя все доступные проходы.
Так, в ГТГ на Крымском Валу, как и во время самых посещаемых проектов, будут открыты три двери на вход, покидать здание следует через служебный подъезд.

"В Лаврушинском переулке также разведем потоки: постараемся использовать все возможности музея. Нюансы отрабатываются на месте. Будем смотреть, насколько все эффективно. Если какие-то моменты нас будут тревожить, постараемся быстро скорректировать навигацию", — поясняют в пресс-службе.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПосетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском Валу
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском Валу
В главное здание ГИМа войти можно со стороны Красной площади и Воскресенских ворот, а выйти — на Манежную площадь.
Работают над новой навигацией и в ГМИИ: ищут визуальные решения, которые будут понятны, удобны и реализуемы "с учетом особенностей пространства".
"Мы будем разграничивать потоки и менять маршрутизацию посетителей внутри музея, чтобы исключить встречное движение в узких местах. Например, одни лестницы будут предназначены только для подъема, а другие — только для спуска. Прорабатываем односторонние маршруты по залам", — пояснили РИА Новости в дирекции.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Пикассо & Хохлова" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
Выставка Пикассо & Хохлова в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Выставка "Пикассо & Хохлова" в ГМИИ имени А. С. Пушкина
При этом возникают вопросы, например, относительно знаменитой двусторонней лестницы в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Но в ГМИИ отмечают, что ее ширина — 3,5 метра, так что два потока смогут проходить, соблюдая нужную дистанцию (для этого сделают разметку).

По пунктирным линиям

Это тоже требование Роспотребнадзора: организовать маршрутизацию посетителей, исключая встречные потоки. Простейший способ — нанести в экспозиции разметку на полу с дистанцией не менее полутора метров. Но в некоторых музеях это невозможно.
© Фото : A.SavinИнтерьер главного здания Государственного исторического музея в Москве
Интерьер главного здания Государственного исторического музея в Москве
© Фото : A.Savin
Интерьер главного здания Государственного исторического музея в Москве

"Напольную разметку в залах Исторического музея делать нельзя: полы — объект культурного наследия. Поэтому регулировать количество посетителей в залах будут сотрудники службы музейной безопасности и музейные смотрители", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В Бахрушинском музее тоже исходили из "учета поверхности крепления". "Сигнальные ленты подбирались ярких, привлекающих внимание цветов (красный, синий) и повышенной износостойкости. Для паркета использовалась щадящая разметка (наклейка), не оставляющая следов", — рассказали в пресс-службе.
В "Царицыно" в парадных залах с полом из ценных пород дерева расставили указатели. И добавили разметку как во входных зонах, так и рядом с музейными предметами. Не забыли про дополнительную навигацию в коридорах и на лестницах.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕкатерининский зал Музея-заповедника "Царицыно" в Москве
Екатерининский зал музея-заповедника Царицыно в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Екатерининский зал Музея-заповедника "Царицыно" в Москве

А как же общение?

Его пришлось свести к минимуму: аудиогиды доступны не везде, а экскурсии формируются максимум из пяти человек, и то с оговорками.
Строже всего — в "Царицыно" и ГМИИ, где временно не выдают аудиогиды. Обе площадки предлагают заменить их на виртуальный продукт izi.travel. ГМИИ еще советует приложение "Артефакт". И то и другое можно скачать на свои гаджеты.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
В Историческом музее выдавать аудиогиды будут только в комплекте с одноразовыми спиртовыми салфетками и наушниками. В Бахрушинском — в ограниченном количестве, а интерактивные панели продолжат использовать, но все поверхности обязательно дезинфицируют.
Третьяковка сначала хотела отказаться от аудиогидов. "Но наш партнер обновил оборудование и сделал все, чтобы оно было безопасно для пользователей. Обеззараживание будет проводиться по всем требованиям Роспотребнадзора и по примеру передовых зарубежных музеев. Эта техника уже закуплена подрядчиком, но все еще ждет открытия границ", — рассказали в ГТГ.
В "Царицыно" экскурсии временно не проводят (как индивидуальные, так и групповые, по парку и музею).
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖитель Москвы гуляет в парке "Царицыно"
Житель Москвы гуляет в парке Царицыно
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Житель Москвы гуляет в парке "Царицыно"
В Историческом музее они доступны для одиночных посетителей и семейной аудитории (не более пяти человек), однако с дистанцией между группами, посетителями и экскурсоводом в полтора метра.
В ГМИИ планируют экскурсии для организованных групп на таких же условиях со второй недели после открытия, а вот сборных пока не будет.
В Третьяковке еще отрабатывают этот вопрос. Но обслуживать смогут не больше пяти человек.

"На каком этапе мы это введем, пока сложно сказать. Все будет зависеть от количества запросов. Надеемся, что с середины июля экскурсии уже будут вестись на всех постоянных экспозициях и самых значимых выставках галереи", — отмечают в ГТГ.

Люди музея

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "Эдвард Мунк" в Третьяковской галерее
Выставка Эдвард Мунк в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка "Эдвард Мунк" в Третьяковской галерее
Лицо музея — это сотрудники. Будут ли возрастные смотрительницы в залах? Ведь без них экспозиция не выглядит настоящей, но они — в зоне риска.
Почти все площадки берегут пожилых работников: те, кто может, работают удаленно (в основном это научные сотрудники), да и смотрители пока остаются дома, они выйдут в последнюю очередь.
Например, все сотрудники 65+ в ГМИИ — на удаленке. А в ГТГ с музейщиками ведется работа "по обучению новым регламентам в коммуникации с посетителями". Часть научных сотрудников старшего возраста будет трудиться удаленно или пойдет в отпуск.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗапись онлайн-трансляции прогулки по Музею-заповеднику "Царицыно" в рамках подготовки к всероссийской акции "Ночь музеев" в Москве
Запись онлайн-трансляции прогулки по музею-заповеднику Царицыно в рамках подготовки к всероссийской акции Ночь музеев в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Запись онлайн-трансляции прогулки по Музею-заповеднику "Царицыно" в рамках подготовки к всероссийской акции "Ночь музеев" в Москве
Их коллеги из музея "Царицыно" сейчас задействованы только в "тихих зонах". "Например, в залах, где монтируются новые выставки или реэкспозиции старых, или там, где традиционно не так много посетителей", — пояснили в музее.
При этом если кому-то хочется сходить в музей по установившейся привычке — онлайн, то свои программы в Сети продолжают все ведущие площадки.
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