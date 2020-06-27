Маски, перчатки и онлайн. Как теперь попасть в музеи

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Новая реальность — новые правила. Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, музеи начинают открываться для посетителей. Но встреча с прекрасным — только в маске, перчатках, с соблюдением дистанции и дезинфекцией. О том, как теперь можно попасть на выставочные площадки и на какие меры идут музеи, — в материале РИА Новости.

Музей начинается с… онлайна

Поскольку визит начинается с билета, пришлось свести взаимодействие с публикой к минимуму уже на этом этапе: вход оплачивается практически только онлайн.

Так, для похода в Исторический музей купить билеты можно будет на сайте и "в исключительных случаях в музейных кассах". Но в ГИМе настоятельно рекомендуют приобретать их, используя гаджеты, и на указанные сеансы.

Подобная практика и в Третьяковской галерее (оставят только одну — дежурную — кассу для тех, у кого нет возможности приобрести билеты с помощью электронных носителей). В ГТГ надеются, что таких посетителей будет минимум.

А в Пушкинском музее пока размышляют. Чтобы управлять посещаемостью, там планируют продавать билеты онлайн с точным временем входа. Воспользоваться кассой можно после того, как в ГМИИ оценят реальное количество потенциальных посетителей и с учетом этого организуют "безопасную и комфортную продажу". "Надеемся, что к началу июля эта работа будет проделана и публика вернется в музей", — поясняют в пресс-службе.

В Музее-заповеднике "Царицыно" тоже временно организовали продажу по сеансам и дистанционно, на своем сайте. Можно сразу купить комплексную входную карту, на несколько площадок — Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец. Но есть нюансы.

"Оплаченные электронные билеты (мы их еще называем ваучерами) необходимо обменять на бумажные в одной из четырех дежурных касс — у Парковых ворот, рядом со служебным входом в Хлебный дом, у Визит-центра, у Первого Оранжерейного корпуса", — объясняет гендиректор музея Елизавета Фокина.

Человек на квадратный метр

© РИА Новости / Алексей Майшев Вид на Исторический музей и Кремль с крыши отеля Ritz-Carlton в Москве © РИА Новости / Алексей Майшев Вид на Исторический музей и Кремль с крыши отеля Ritz-Carlton в Москве

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, каждая площадка должна предоставить посетителю свободу — то есть социальную дистанцию. Количество публики в залах ограничили (для этого и задуманы сеансы), и, похоже, кое-где зритель окажется единственным во всем зале.

Например, в ГМИИ число посетителей, находящихся в помещении одновременно, высчитывают исходя из одного человека на 15 квадратных метров.

"Уже сейчас понятно, что есть маленькие залы, куда возможно впустить только пару человек", — признаются там.

В Бахрушинском музее, где тоже есть небольшие пространства, подсчитали, что в главном здании (с учетом всех выставочных залов) одновременно может находиться не более 65 человек. А в филиале, Музее-студии Радиотеатра, — с десяток.

В Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года каждые 15 минут будут пропускать максимум 15 человек. В Покровский собор — по пять человек каждые десять минут, а в Палаты бояр Романовых за 20 минут смогут войти в лучшем случае пять посетителей.

Каждая площадка проведет дезинфекцию помещений, закупит маски и антисептики с санитайзерами (их разместят во всех возможных местах). В ГИМе отдельно говорят, что заходить разрешат только после обязательного замера температуры.

Музеи отмечают: все посетители и сотрудники обязательно должны носить маски и перчатки. Если забыли свои, приобрести их можно в сувенирных киосках учреждений. В парках такая же ситуация: например, при прогулках в "Царицыно" предписано надевать "средства индивидуальной защиты".

Налево и направо

Есть еще проблема логистики: разграничение потоков посетителей на вход и выход. Для этого площадки должны скорректировать передвижение, используя все доступные проходы.

Так, в ГТГ на Крымском Валу, как и во время самых посещаемых проектов, будут открыты три двери на вход, покидать здание следует через служебный подъезд.

"В Лаврушинском переулке также разведем потоки: постараемся использовать все возможности музея. Нюансы отрабатываются на месте. Будем смотреть, насколько все эффективно. Если какие-то моменты нас будут тревожить, постараемся быстро скорректировать навигацию", — поясняют в пресс-службе.

© РИА Новости / Владимир Вяткин Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском Валу © РИА Новости / Владимир Вяткин Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском Валу

В главное здание ГИМа войти можно со стороны Красной площади и Воскресенских ворот, а выйти — на Манежную площадь.

Работают над новой навигацией и в ГМИИ: ищут визуальные решения, которые будут понятны, удобны и реализуемы "с учетом особенностей пространства".

"Мы будем разграничивать потоки и менять маршрутизацию посетителей внутри музея, чтобы исключить встречное движение в узких местах. Например, одни лестницы будут предназначены только для подъема, а другие — только для спуска. Прорабатываем односторонние маршруты по залам", — пояснили РИА Новости в дирекции.

При этом возникают вопросы, например, относительно знаменитой двусторонней лестницы в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Но в ГМИИ отмечают, что ее ширина — 3,5 метра, так что два потока смогут проходить, соблюдая нужную дистанцию (для этого сделают разметку).

По пунктирным линиям

Это тоже требование Роспотребнадзора: организовать маршрутизацию посетителей, исключая встречные потоки. Простейший способ — нанести в экспозиции разметку на полу с дистанцией не менее полутора метров. Но в некоторых музеях это невозможно.

© Фото : A.Savin Интерьер главного здания Государственного исторического музея в Москве © Фото : A.Savin Интерьер главного здания Государственного исторического музея в Москве

"Напольную разметку в залах Исторического музея делать нельзя: полы — объект культурного наследия. Поэтому регулировать количество посетителей в залах будут сотрудники службы музейной безопасности и музейные смотрители", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В Бахрушинском музее тоже исходили из "учета поверхности крепления". "Сигнальные ленты подбирались ярких, привлекающих внимание цветов (красный, синий) и повышенной износостойкости. Для паркета использовалась щадящая разметка (наклейка), не оставляющая следов", — рассказали в пресс-службе.

В "Царицыно" в парадных залах с полом из ценных пород дерева расставили указатели. И добавили разметку как во входных зонах, так и рядом с музейными предметами. Не забыли про дополнительную навигацию в коридорах и на лестницах.

А как же общение?

Его пришлось свести к минимуму: аудиогиды доступны не везде, а экскурсии формируются максимум из пяти человек, и то с оговорками.

Строже всего — в "Царицыно" и ГМИИ, где временно не выдают аудиогиды. Обе площадки предлагают заменить их на виртуальный продукт izi.travel. ГМИИ еще советует приложение "Артефакт". И то и другое можно скачать на свои гаджеты.

В Историческом музее выдавать аудиогиды будут только в комплекте с одноразовыми спиртовыми салфетками и наушниками. В Бахрушинском — в ограниченном количестве, а интерактивные панели продолжат использовать, но все поверхности обязательно дезинфицируют.

Третьяковка сначала хотела отказаться от аудиогидов. "Но наш партнер обновил оборудование и сделал все, чтобы оно было безопасно для пользователей. Обеззараживание будет проводиться по всем требованиям Роспотребнадзора и по примеру передовых зарубежных музеев. Эта техника уже закуплена подрядчиком, но все еще ждет открытия границ", — рассказали в ГТГ.

В "Царицыно" экскурсии временно не проводят (как индивидуальные, так и групповые, по парку и музею).

В Историческом музее они доступны для одиночных посетителей и семейной аудитории (не более пяти человек), однако с дистанцией между группами, посетителями и экскурсоводом в полтора метра.

В ГМИИ планируют экскурсии для организованных групп на таких же условиях со второй недели после открытия, а вот сборных пока не будет.

В Третьяковке еще отрабатывают этот вопрос. Но обслуживать смогут не больше пяти человек.

"На каком этапе мы это введем, пока сложно сказать. Все будет зависеть от количества запросов. Надеемся, что с середины июля экскурсии уже будут вестись на всех постоянных экспозициях и самых значимых выставках галереи", — отмечают в ГТГ.

Люди музея

Лицо музея — это сотрудники. Будут ли возрастные смотрительницы в залах? Ведь без них экспозиция не выглядит настоящей, но они — в зоне риска.

Почти все площадки берегут пожилых работников: те, кто может, работают удаленно (в основном это научные сотрудники), да и смотрители пока остаются дома, они выйдут в последнюю очередь.

Например, все сотрудники 65+ в ГМИИ — на удаленке. А в ГТГ с музейщиками ведется работа "по обучению новым регламентам в коммуникации с посетителями". Часть научных сотрудников старшего возраста будет трудиться удаленно или пойдет в отпуск.

Их коллеги из музея "Царицыно" сейчас задействованы только в "тихих зонах". "Например, в залах, где монтируются новые выставки или реэкспозиции старых, или там, где традиционно не так много посетителей", — пояснили в музее.