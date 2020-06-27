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На Пхукете рассказали, как правильно носить маску на пляже
На Пхукете туристическая полиция продолжает контролировать соблюдение правил безопасности на пляже, в том числе и ношения масок, сообщает The Phuket News. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:41
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, пляжи, туризм, новости - туризм, пхукет (остров)

На Пхукете рассказали, как правильно носить маску на пляже

11:41 27.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На Пхукете туристическая полиция продолжает контролировать соблюдение правил безопасности на пляже, в том числе и ношения масок, сообщает The Phuket News.
"Муниципалитет Патонга уже разрешил людям расслабиться и заняться спортом на пляже, но мы обнаружили, что некоторые отдыхающие игнорируют требование носить защитные маски", — сказала мэр Патонга Чалермлак Кебсап.
По ее словам, на пляже установлены знаки и информационные щиты, напоминающие о правилах. Один из знаков представляет собой портрет самой Кебсап в защитном средстве и с подписью "Носите маски".
Спасатели и муниципальные служащие получили распоряжение напоминать людям о необходимости защиты.
"Мы понимаем, что многие хотят почувствовать атмосферу моря и пляжа, но, пожалуйста, носите маски для предотвращения распространения вируса, — заявила мэр. — Пожалуйста, будьте дисциплинированными и без напоминаний со стороны спасателей и официальных лиц".
При этом Сирават Криангкрай из департамента общественного здоровья при муниципалитете Патонга добавил, что в некоторых случаях без маски все-таки можно обойтись.
"Если вы купаетесь или занимаете спортом в одиночестве, то маску можно снять, но постарайтесь избегать групп людей", – заявил он.
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По его словам, допустимая дистанция между людьми на пляже – 1,5 метра. Групповые виды спорта и другие подобные занятия запрещены.
"Вы можете прийти на пляж семьей и держаться вместе, но постарайтесь избегать взаимодействий с другими людьми и другими группами. И не собирайтесь для совместного употребления еды и напитков", – добавил он.
В свою очередь сержант туристической полиции Ниттая Бунгтхонг отметила, что сотрудники ее ведомства ежедневно патрулируют пляж в Патонге.
"Большинство туристов соблюдают требования по охране здоровья, установленные муниципалитетом Патонга", – заявила она.
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