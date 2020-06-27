Нацпарк "Земля леопарда" показал, как предпочитают передвигаться харзы

Публикация от Нацпарк "Земля леопарда" (@amurleo_land) 25 Июн 2020 в 10:36 PDT

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По словам экспертов, харза — очень ловкий зверь. Во многом благодаря хвосту: его длина может достигать длины почти всего тела — до 44 сантиметров. А еще у самой крупной и яркой куницы Евразии он очень пушистый.