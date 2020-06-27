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Нацпарк "Земля леопарда" показал, как предпочитают передвигаться харзы
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал видео с прыжками индийской куницы - харзы. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T02:52
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

Нацпарк "Земля леопарда" показал, как предпочитают передвигаться харзы

02:52 27.06.2020
982
© Fotolia / kajornyotЖелтогрудая куница (харза)
Желтогрудая куница (харза)
© Fotolia / kajornyot
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал видео с прыжками индийской куницы - харзы.
"Зачем ходить, когда можно прыгать? Особенно если впереди столько интересного!" — комментируют ролик сотрудники.
По словам экспертов, харза — очень ловкий зверь. Во многом благодаря хвосту: его длина может достигать длины почти всего тела — до 44 сантиметров. А еще у самой крупной и яркой куницы Евразии он очень пушистый.
Куница вида Хазра попала в фотоловушку в Хинганском заповеднике
7 апреля, 03:16Туризм
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400000
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