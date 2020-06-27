https://ria.ru/20200627/1573521384.html
Молодым вологодским медикам помогут оплатить ипотеку
Медики Вологды, которые с начала нового года только начнут работать, смогут получить помощь от властей на покупку жилья. Таким образом в регионе надеются решить РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T08:00
2020-06-27T15:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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хорошие новости, общество
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Медики Вологды, которые с начала нового года только начнут работать, смогут получить помощь от властей на покупку жилья. Таким образом в регионе надеются решить вопрос нехватки медицинских специалистов за три-четыре года, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на портал "Вологда.рф
".
Молодым специалистам компенсируют десять процентов суммы первоначального взноса, выплатят до 300 тысяч рублей семьям с детьми и до 200 тысяч — без детей. Кроме того, в течение пяти лет власти будут начислять субсидии.
"В течение пяти лет специалисты будут получать субсидии. В первые два с половиной года врачам с детьми будут компенсировать 35% от ежемесячного платежа по кредиту, без детей — 25%. На протяжении еще двух с половиной лет все медработники будут получать компенсацию в размере 50% от ежемесячного платежа, но не более девяти тысяч рублей в месяц", — сообщается в пресс-релизе правительства области.
Из бюджета города на эти цели будет выделено около семи миллионов рублей, чтобы помогать 20-30 специалистам в год. В списке вакансий 56 должностей, в том числе узкоспециализированные врачи, медицинская сестра, рентгенолаборант, медицинский техник, помощник врача-эпидемиолога.