Молодым вологодским медикам помогут оплатить ипотеку

Молодым специалистам компенсируют десять процентов суммы первоначального взноса, выплатят до 300 тысяч рублей семьям с детьми и до 200 тысяч — без детей. Кроме того, в течение пяти лет власти будут начислять субсидии.

"В течение пяти лет специалисты будут получать субсидии. В первые два с половиной года врачам с детьми будут компенсировать 35% от ежемесячного платежа по кредиту, без детей — 25%. На протяжении еще двух с половиной лет все медработники будут получать компенсацию в размере 50% от ежемесячного платежа, но не более девяти тысяч рублей в месяц", — сообщается в пресс-релизе правительства области.