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В США семилетний мальчик восстанавливается после нападения акулы
Поездка на пляж в парке Хомстед-Бейфронт, расположенный недалеко от Майами, закончилась травмами для семилетнего ребенка, но он пошел на поправку, сообщает 12... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:48
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туризм, акулы, новости - туризм, майами, сша

В США семилетний мальчик восстанавливается после нападения акулы

00:48 27.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАкула
Акула
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Поездка на пляж в парке Хомстед-Бейфронт, расположенный недалеко от Майами, закончилась травмами для семилетнего ребенка, но он пошел на поправку, сообщает 12 News со ссылкой на CNN.
Мать мальчика, Этель, рассказывает, что когда ее сын зашел в воду, его атаковала хищница. Она укусила ребенка в трех местах. Судя по оставленным отметинам, Этель полагает, что это была бычья акула.
"Все, что мы видели, это льющуюся кровь", — рассказала женщина.
Она не собиралась говорить об инциденте, но решила предупредить других родителей, которые приводят своих детей в парк. "Я просто не хочу, чтобы у кого-то было ложное чувство безопасности", — сказала она.
Этель считает, что никто не виноват в этом несчастном случае, и напоминает, чтобы родители просто внимательно следили за своими детьми, когда они находятся в воде.
"Если бы это был совсем малыш, все могло бы оказаться гораздо хуже", — сказала она.
Капитан Стэн Саффан, который специализируется на ловле рыбы, также считает, что укус, возможно, нанесен бычьей акулой. По его словам, всякий раз, когда вы попадаете в воду на таких побережьях, вы находитесь на их территории. "И всегда нужно следить за тем, что происходит вокруг вас", — предупреждает он.
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Что касается мальчика — Джейкоба — то, по словам Этель, после нападения он не заплакал. "Он был хладнокровен, спокоен и собран", — сказала она. Спасатели быстро оказали ее сыну медицинскую помощь, после чего он был доставлен в больницу, где ему наложили 19 швов.
Ребенок и его мать не держат зла на акулу, а у его бабушки есть свои собственные планы. "Поджарить и съесть ее", — уточнил Джейкоб.
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