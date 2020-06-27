Ни мужа, ни детей. Почему в Китае таких девушек называют "объедками"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Выйти замуж, обеспечить семью материально, произвести на свет наследника и помнить свое место — такую роль отводят слабому полу китайские традиции. Принудительные аборты сменяются требованиями рожать, и лишь одно пока незыблемо — мужчин в Поднебесной ценят гораздо больше, чем женщин. Но молодые китаянки отстаивают свои права. С какими трудностями они сталкиваются, разбиралось РИА Новости.

С выпускного — в загс

"Я уже столько денег на чужие свадьбы просадила, жду не дождусь, когда отобью на собственной", — смеется жительница Харбина Цзин Юэ. Ей немного за тридцать. Почти все ровесницы замужем, кто первый раз, кто — второй. И каждой она дарила "красный конверт" с несколькими сотнями юаней.

Но перспектив "отбить вложения" у нее все меньше. Таких, как Цзин, на родине называют "остатками" или "объедками". "Хорошо еще, что родители не давят. Понимают, что я не хочу в спешке заводить семью только ради одобрения других. Мне надо докторскую защищать, да и мир хочу посмотреть. Сверстницы вышли замуж по настоянию родни или потому, что "пора", а теперь мучаются", — делится она соображениями.

У ее коллеги Дун Шэнмэй тоже не клеится с личной жизнью: "Мне скоро 27, и я упустила свой шанс". Ситуация Дун — типичная для китаянок.

В старшей школе она встречалась с одноклассником, хотя отец и мать категорически возражали. Для китайских родителей учеба детей — превыше всего. Несмотря на неодобрение, пара поступила в университет вместе. Уединялись на выходных в маленьких гостиницах рядом с кампусом. Казалось, все серьезно, но отца и мать по-прежнему раздражало, что дочь "отвлекается" от занятий.

"Потом он меня бросил. С тех пор отношений у меня нет вообще, зато родители постоянно выносят мозг — когда замуж, когда рожать?" — с досадой говорит девушка. Дун не видит смысла в их требованиях.

"Это не только в нашей семье, у многих так. Во время учебы — ни-ни, а как исполнилось двадцать лет (брачный возраст для девушек в Китае. — Прим. ред.) — сплошные причитания: срочно замуж! Мне что, за первого встречного выходить?" — возмущается девушка. И добавляет: в итоге многие так и делают.

Знать свое место

Удачное замужество дочери для большинства китайских родителей — не только забота о ее благополучии, но и способ решить финансовые проблемы. За невест часто просят большой выкуп — от десятков до сотен тысяч юаней. И на будущего тестя смотрят как на источник постоянной материальной поддержки. Этот меркантильный подход так прочно укоренился в обществе, что власти в итоге приняли закон: долги и покупки супругов, выходящие по стоимости за рамки базовых нужд домохозяйства, оплачиваются раздельно.

Невеста столь "дорога" из-за гендерного перекоса. На сотню девочек в Китае приходится 104-117 мальчиков. Молодой человек без хорошей работы или собственного жилья в Поднебесной — не жених и не продолжатель рода: таких называют "голые ветки". Малайзийский профессор Хуан Югуан из Фуданьского университета Шанхая предлагает решать проблему нетривиально. "Обслуживают же проститутки по десять клиентов в день, значит, и жена способна ублажить более одного мужа", — рассуждает он.

В Сети профессора сильно раскритиковали — обвинили в мизогинии и пропаганде секс-рабства, предложили его дочери первой начать такую практику. Вот один из популярных комментариев: "Надо убивать мальчиков во младенчестве. Гарантирую, женщин через двадцать лет станет больше". Дело в том, что девочек в Китае значительно меньше не только по естественным причинам: долгие годы родители избавлялись от дочерей сразу после рождения. В стране даже появилось понятие "чжуннань цинню" — лелеять мальчиков и пренебрегать девочками. У этого есть свои исторические корни.

Тяжелая доля

Китай — традиционно аграрная страна. В деревнях всегда ценили мужское потомство. Сын и в поле поработает, и невесту-помощницу приведет в дом. Дочь же сначала будет "лишним ртом", а затем еще и уйдет в другую семью. Тратить и без того ограниченные ресурсы на "бесполезное" потомство не хотелось, поэтому в сельских районах практиковали инфантицид девочек — намеренное детоубийство.

Ситуация изменилась в XIX веке. На закате империи в период реформ стало очевидно: без женщин модернизация невозможна. Им разрешили получать образование и не бинтовать ступни. Этот обычай, ужасающий иностранцев, превращал нормальные женские ноги в изящные, по мнению китайцев, "лотосы" — с длиной стопы максимум пять-семь сантиметров.

Мао Цзэдун объявил: "Женщины держат половину неба". Им позволили владеть землей и предоставили равные с мужьями права в браке — невиданная вольность! А проституцию запретили. Вскоре женщины вышли и на политическую арену.

Казалось бы, в коммунистическом Китае победило равенство. Однако это не так. Слабый пол жестоко пострадал от политики "одного ребенка", которую власти КНР проводили с 1970-х годов для борьбы с перенаселением: женщин насильно отправляли на аборты и стерилизацию. И даже сейчас в Китае нельзя сообщать беременным пол ребенка — многие по-прежнему готовы отказаться от девочки.

Искоренить патриархальные устои трудно, подтверждают во Всекитайской федерации женщин. Согласно традиционным конфуцианским воззрениям, у всего в мире свое место и порядок есть только там, где соблюдается иерархия. У слабого пола в этой системе положение "под мужем". В Китае до сих пор есть так называемые школы морали, где учат быть "правильными женами" — повиноваться супругу и в буквальном смысле грамотно ему поклоняться. Правда, власти не одобряют такие "образовательные учреждения" и закрывают их под предлогом "несоответствия нормам социальной морали".

Все больше китаянок, особенно в городах, отказываются жить "по традициям". Они активно следят за западными трендами — в китайском интернете, например, возникло свое движение #MeToo: под этим хештегом в соцсетях девушки делятся историями о сексуальном домогательстве. Они отстаивают свои права — судятся с клиниками из-за отказа замораживать яйцеклетки. В Китае женщинам до сих пор запрещают откладывать беременность на потом, хотя холостые мужчины имеют право пользоваться спермобанками.