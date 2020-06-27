Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса, Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса, сообщает Independent.

Речь идет о проекте "Энола Холмс" на основе книг Нэнси Спрингер. Главную роль в нем сыграла Милли Бобби Браун.

В 2014 году наследники перестали получать авторские отчисления за произведения о знаменитом детективе, написанные до 1923 года, поскольку суд признал их общественным достоянием.

Однако, по мнению истцов, в ленте есть отсылки к десяти рассказам Конан Дойла, созданным в период с 1923 по 1927 годы. Права на них по-прежнему принадлежат семье писателя.

Иск направлен против Netflix, кинокомпании Legendary Pictures, издательства Penguin Random House, сценаристов Нэнси Спрингер и Джека Торна и режиссера Гарри Брэдбира.

Наследники возражают против "несогласованного использования оригинальной авторской манеры Конан Дойла и историй о Шерлоке Холмса, права на которые принадлежат им".

Они также считают, что в "Эноле Холмс" показаны "эмпатия и отношение к людям", свойственные Холмсу в рассказах, написанных после 1923 года.