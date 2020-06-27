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https://ria.ru/20200627/1573464827.html
Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса, сообщает Independent. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T01:57
культура
генри кавилл
милли бобби браун
кино и сериалы
новости культуры
netflix
шерлок холмс
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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генри кавилл, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шерлок холмс

Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix

01:57 27.06.2020
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© Фото : Общнственное достояние/Charles Sykes/Invision/APПисатель Артур Конан Дойл и актриса Милли Бобби Браун
Писатель Артур Конан Дойл и актриса Милли Бобби Браун
© Фото : Общнственное достояние/Charles Sykes/Invision/AP
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса, сообщает Independent.
Речь идет о проекте "Энола Холмс" на основе книг Нэнси Спрингер. Главную роль в нем сыграла Милли Бобби Браун.
В 2014 году наследники перестали получать авторские отчисления за произведения о знаменитом детективе, написанные до 1923 года, поскольку суд признал их общественным достоянием.
Однако, по мнению истцов, в ленте есть отсылки к десяти рассказам Конан Дойла, созданным в период с 1923 по 1927 годы. Права на них по-прежнему принадлежат семье писателя.
Иск направлен против Netflix, кинокомпании Legendary Pictures, издательства Penguin Random House, сценаристов Нэнси Спрингер и Джека Торна и режиссера Гарри Брэдбира.
Наследники возражают против "несогласованного использования оригинальной авторской манеры Конан Дойла и историй о Шерлоке Холмса, права на которые принадлежат им".
Они также считают, что в "Эноле Холмс" показаны "эмпатия и отношение к людям", свойственные Холмсу в рассказах, написанных после 1923 года.
В фильме также снимались Генри Кавилл (в роли Шерлока), Хелена Бонэм Картер, Фиона Шоу и другие актеры. Его собираются показать на Netflix ближе к концу текущего года.
Актриса Милли Бобби Браун
21 апреля, 23:23Культура
Платформа Netflix приобрела права на показ фильма "Энола Холмс"
316050316
КультураГенри КавиллМилли Бобби БраунКино и сериалыНовости культурыNetflixШерлок Холмс
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