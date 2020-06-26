https://ria.ru/20200626/1573557993.html
На космодроме "Байконур" нет зарегистрированных случаев COVID-19
Зарегистрированных случаев COVID-19 на космодроме "Байконур", по данным на пятницу, нет, в городе Байконур выявлено 113 лиц с подтвержденным коронавирусом,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:45
2020-06-27T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
космос - риа наука
роскосмос
байконур (город)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572253991_0:262:3175:2048_1400x0_80_0_0_b3453db9b140768ec1adb004cf639f25.jpg
байконур (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572253991_0:262:3175:2048_1400x0_80_0_0_b3453db9b140768ec1adb004cf639f25.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572253991_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_2e327d5f4c7c3e38a2d370e8deb640ac.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572253991_94:0:2142:2048_1400x0_80_0_0_3030f08ebdd058aaf2398ad0eed7ec1e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, космос - риа наука, роскосмос, байконур (город), общество