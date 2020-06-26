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На космодроме "Байконур" нет зарегистрированных случаев COVID-19
Зарегистрированных случаев COVID-19 на космодроме "Байконур", по данным на пятницу, нет, в городе Байконур выявлено 113 лиц с подтвержденным коронавирусом,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-27T14:37
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353
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На космодроме "Байконур" нет зарегистрированных случаев COVID-19

19:45 26.06.2020 (обновлено: 14:37 27.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовКосмодром Байконур
Космодром Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Зарегистрированных случаев COVID-19 на космодроме "Байконур", по данным на пятницу, нет, в городе Байконур выявлено 113 лиц с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства России.
"По состоянию на 26 июня 2020 года на космодроме "Байконур" нет зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В городе Байконуре зарегистрировано 113 лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.
В субботу сводный медицинский отряд из пяти специалистов ФМБА России прибудет спецбортом на комплекс "Байконур", этим же рейсом доставят пять дополнительных аппаратов ИВЛ, две тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты, уточняется в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКосмос - РИА НаукаРоскосмосБайконур (город)Общество
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