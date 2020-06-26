На космодроме "Байконур" нет зарегистрированных случаев COVID-19

"По состоянию на 26 июня 2020 года на космодроме "Байконур" нет зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В городе Байконуре зарегистрировано 113 лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

В субботу сводный медицинский отряд из пяти специалистов ФМБА России прибудет спецбортом на комплекс "Байконур", этим же рейсом доставят пять дополнительных аппаратов ИВЛ, две тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты, уточняется в материале.