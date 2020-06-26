Венгрия приняла решение о строительстве продолжения "Турецкого потока"

"FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том ... что Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг (MEKH) в своем решении ... от 19 июня 2020 года утвердил предложение по десятилетнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью шесть миллиардов кубометров в год", - говорится в релизе компании.