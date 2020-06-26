Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573543120.html
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения "Турецкого потока"
Оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заявил, что принято инвестиционное решение о строительстве газопровода из Сербии, по которому в Венгрию пойдет газ из "Турецкого... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-27T04:20
турецкий поток
сербия
венгрия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038810_0:108:3122:1865_1400x0_80_0_0_b1d7a8529ad2382ee2c63e674bf4fc1a.jpg
https://ria.ru/20200318/1568785584.html
Так венгры молодцы, реально независимый народ, они и европейскую Власть уже не раз пнули. Насчёт поляков с прибалтам это верно, реально рабская психология, ну и западенцы украинские туда же.
131
Вот и Венгрия пнула США. Скоро кроме Польши Украины и Прибалтики все европейские страны на США канкан станцуют.
91
12
сербия
венгрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038810_0:108:3122:1865_1400x0_80_0_0_b1d7a8529ad2382ee2c63e674bf4fc1a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038810_329:0:3060:2048_1400x0_80_0_0_9a1de779a2d04dbd5b3b97bd5935312b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038810_670:0:2718:2048_1400x0_80_0_0_764af42d3ec5f0e86863c578714cd2d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турецкий поток, сербия, венгрия, экономика

Венгрия приняла решение о строительстве продолжения "Турецкого потока"

23:52 26.06.2020 (обновлено: 04:20 27.06.2020)
12205
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заявил, что принято инвестиционное решение о строительстве газопровода из Сербии, по которому в Венгрию пойдет газ из "Турецкого потока".

"FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том ... что Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг (MEKH) в своем решении ... от 19 июня 2020 года утвердил предложение по десятилетнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью шесть миллиардов кубометров в год", - говорится в релизе компании.

Новый газопровод планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.
Российский посол в Будапеште Владимир Сергеев в феврале сообщал РИА Новости, что первые поставки газа из "Турецкого потока" в Венгрию намечены на конец 2021 – начало 2022 года. Что касается Сербии, то посол этой страны в России Мирослав Лазански заявил РИА Новости во вторник, что первый газ из "Турецого потока" Белград может получить уже до конца текущего года.
Газопровод "Турецкий поток" был запущен в начале января. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
18 марта, 14:15
Венгрия намерена нарастить поставки газа из России
312193138301
Обсудить 12
Турецкий потокСербияВенгрияЭкономика
Популярные комментарии
Так венгры молодцы, реально независимый народ, они и европейскую Власть уже не раз пнули. Насчёт поляков с прибалтам это верно, реально рабская психология, ну и западенцы украинские туда же.
27 июня, 04:29
СССергей Смирнов
12800003
Вот и Венгрия пнула США. Скоро кроме Польши Украины и Прибалтики все европейские страны на США канкан станцуют.
27 июня, 00:29
я за поправки
8181001
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Здание посольства России в США
Посольство России заявило об угрозах после статьи NYT о талибах
Рабочие на ферме в селе Калиновка Киевской области
Теперь и свиньи: реформы добрались до главного богатства Украины
Наручники на флаге США
Россиянин Сергей Медведев признал в американском суде свою вину
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
СМИ: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Танк Т-14 Армата
СМИ сообщили об интересе Индии к закупке танков "Армата"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
В конгресс США внесли смягченные санкции против "Северного потока — 2"
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Надпись Вклады в отделении банка
Эксперт рассказал о выгодной альтернативе банковским вкладам
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия"
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020
Су-30 перехватил самолеты-разведчики ВВС США над Черным морем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
16:14Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
16:13В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
16:11В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок
16:10Половина выпускников российских вузов верят в приметы, показал опрос
16:08Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции
Лента новостейМолния