Венгрия приняла решение о строительстве продолжения "Турецкого потока"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заявил, что принято инвестиционное решение о строительстве газопровода из Сербии, по которому в Венгрию пойдет газ из "Турецкого потока".
"FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том ... что Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг (MEKH) в своем решении ... от 19 июня 2020 года утвердил предложение по десятилетнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью шесть миллиардов кубометров в год", - говорится в релизе компании.
Новый газопровод планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.
Российский посол в Будапеште Владимир Сергеев в феврале сообщал РИА Новости, что первые поставки газа из "Турецкого потока" в Венгрию намечены на конец 2021 – начало 2022 года. Что касается Сербии, то посол этой страны в России Мирослав Лазански заявил РИА Новости во вторник, что первый газ из "Турецого потока" Белград может получить уже до конца текущего года.
Газопровод "Турецкий поток" был запущен в начале января. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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