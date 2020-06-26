Корпорация МСП оказала антикризисную поддержку смоленским предприятиям

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках антикризисных мер оказал кредитную поддержку малым и средним предприятиям МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках антикризисных мер оказал кредитную поддержку малым и средним предприятиям Смоленской области на сумму 23 миллиона рублей, сообщает пресс-служба корпорации.

Преимущественно за поддержкой обращались компании, занимающиеся пассажирскими перевозками. Всего же с 2016 года МСП Банк оказал смоленским предпринимателям кредитную поддержку в размере около 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении. При этом в рамках национальной гарантийной системы малым и средним компаниям Смоленской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 16,5 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями, приводятся в сообщении данные Корпорации МСП.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу побывал с рабочей поездкой в Смоленской области, познакомился в городе Гагарине с работой ряда предприятий, а также обсудил с губернатором региона Алексеем Островским текущее состояние смоленской промышленности и перспективы экономического восстановления и развития области.

"Валовый региональный продукт более чем на 30% формирует сфера промышленности. Мы получали и получаем очень серьезную поддержку от министерства, благодарим за то, что поддержали нас в создании льняного кластера – это очень весомо с точки зрения возрождения традиций льноводства, которым всегда славилась Смоленщина. Мы получаем поддержку через Фонд развития промышленности, Корпорацию МСП и, безусловно, будем продолжать активное взаимодействие с министерством, что позволит придать новый импульс развитию региональной промышленности”, - приводит пресс-служба Минпромторга слова Островского на встрече.

Как прокомментировали в пресс-службе Корпорации МСП, количество предпринимателей в регионе сохраняется на докризисном уровне. Это стало возможным, в том числе, благодаря реализуемым правительством региона мерам поддержки, направленным на минимизацию негативных последствий распространения коронавирусной инфекции, и сохранению спроса на товары и услуги МСП со стороны крупнейших заказчиков.

Так, по данным пресс-службы, с начала 2020 года более 220 крупнейших заказчиков Смоленской области заключили контракты на общую сумму более 3,5 миллиарда рублей с 378 субъектами МСП, зарегистрированными на территории региона. Это на 4,5% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Также в сообщении отмечается, что предприниматели Смоленской области активно используют сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП. Всего на сегодняшний день на нем зарегистрировано около 11 тысяч бизнесменов из региона. Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП обеспечивают получение в "одном окне" информации обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки МСП.