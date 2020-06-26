https://ria.ru/20200626/1573543003.html
В перуанских церквях вводят новые правила
Служители церкви в Перу будут должны временно отказаться от использования святой воды, целования образов и изменить процесс причастия, следует из протокола,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T23:37
2020-06-26T23:42
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – РИА Новости.
Служители церкви в Перу
будут должны временно отказаться от использования святой воды, целования образов и изменить процесс причастия, следует из протокола, разработанного конференцией епископов Перу для религиозных мероприятий.
Эти меры начнут действовать после снятия карантина в стране.
Согласно протоколу, который публикует агентство Andina, людям, находящимся в категории риска, рекомендуется отказаться от посещения храмов. В самих церквях будет разрешено собираться лишь трети от прежнего числа прихожан.
Около входа необходимо будет разместить коврик, пропитанный дезинфицирующим средством, прихожане должны будут мыть руки с мылом или очищать их антибактериальным средством, помещения храма должны регулярно мыть и проветривать.
"В храмах не будет находиться и использоваться святая вода. Также нельзя будет прикасаться или целовать образы... Причастие будет передаваться в руки", - отмечается в протоколе.
Священники и служители церкви должны будут обязательно использовать маску и мыть руки после проведения обрядов.