В перуанских церквях вводят новые правила

Фейерверк во время повторного открытия храма Кориканча в Мачу-Пикчу, Перу

© AP Photo / Karel Navarro Фейерверк во время повторного открытия храма Кориканча в Мачу-Пикчу, Перу

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – РИА Новости. Служители церкви в Служители церкви в Перу будут должны временно отказаться от использования святой воды, целования образов и изменить процесс причастия, следует из протокола, разработанного конференцией епископов Перу для религиозных мероприятий.

Эти меры начнут действовать после снятия карантина в стране.

Согласно протоколу, который публикует агентство Andina, людям, находящимся в категории риска, рекомендуется отказаться от посещения храмов. В самих церквях будет разрешено собираться лишь трети от прежнего числа прихожан.

Около входа необходимо будет разместить коврик, пропитанный дезинфицирующим средством, прихожане должны будут мыть руки с мылом или очищать их антибактериальным средством, помещения храма должны регулярно мыть и проветривать.

"В храмах не будет находиться и использоваться святая вода. Также нельзя будет прикасаться или целовать образы... Причастие будет передаваться в руки", - отмечается в протоколе.