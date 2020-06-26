Ростуризм порекомендовал переносить отмененные из-за коронавируса туры

ЯНТАРНЫЙ (Калининградская область), 26 июн - РИА Новости. Ростуризм советует по возможности договариваться о комфортном переносе отмененных из-за пандемии коронавируса туров, сказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
"Что касается возврата средств — мы, безусловно, советуем по возможности договариваться о комфортных переносах туров, потому что ни в одной стране мира туроператоры не могут вернуть деньги всем желающим. Это грозит коллапсом отрасли, это нужно понимать. В случае коллапса отрасли турист в конечном итоге не получит ни деньги, ни услугу. Мы просим переносить туры", - сказала Догузова.
Она добавила, что начало активных поездок за границу будет зависеть от эпидемиологической обстановки не только в России, но и в мире в целом.
"Понимаю всю степень ответственности и людей, которые хотели бы получить деньги обратно, по-человечески это очень понятно. Но то, что касается зарубежных направлений, это процессы, которые зависят не только от нас — мир пока не готов открывать свои границы", - добавила Догузова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.