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Ростуризм порекомендовал переносить отмененные из-за коронавируса туры
Ростуризм советует по возможности договариваться о комфортном переносе отмененных из-за пандемии коронавируса туров, сказала журналистам глава ведомства Зарина... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T23:37
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
зарина догузова
коронавирусы
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, зарина догузова, коронавирусы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

Ростуризм порекомендовал переносить отмененные из-за коронавируса туры

23:26 26.06.2020 (обновлено: 23:37 26.06.2020)
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© AP Photo / Firdia LisnawatiПустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года
Пустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года
© AP Photo / Firdia Lisnawati
ЯНТАРНЫЙ (Калининградская область), 26 июн - РИА Новости. Ростуризм советует по возможности договариваться о комфортном переносе отмененных из-за пандемии коронавируса туров, сказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
"Что касается возврата средств — мы, безусловно, советуем по возможности договариваться о комфортных переносах туров, потому что ни в одной стране мира туроператоры не могут вернуть деньги всем желающим. Это грозит коллапсом отрасли, это нужно понимать. В случае коллапса отрасли турист в конечном итоге не получит ни деньги, ни услугу. Мы просим переносить туры", - сказала Догузова.
Она добавила, что начало активных поездок за границу будет зависеть от эпидемиологической обстановки не только в России, но и в мире в целом.
"Понимаю всю степень ответственности и людей, которые хотели бы получить деньги обратно, по-человечески это очень понятно. Но то, что касается зарубежных направлений, это процессы, которые зависят не только от нас — мир пока не готов открывать свои границы", - добавила Догузова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Зарина ДогузоваКоронавирусыФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
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