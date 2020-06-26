Ростуризм порекомендовал переносить отмененные из-за коронавируса туры

"Что касается возврата средств — мы, безусловно, советуем по возможности договариваться о комфортных переносах туров, потому что ни в одной стране мира туроператоры не могут вернуть деньги всем желающим. Это грозит коллапсом отрасли, это нужно понимать. В случае коллапса отрасли турист в конечном итоге не получит ни деньги, ни услугу. Мы просим переносить туры", - сказала Догузова.