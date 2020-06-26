Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573542574.html
В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
Власти Аргентины отменили все послабления, введенные в Буэнос-Айресе и столичном регионе на фоне пандемии коронавируса – жители снова должны будут находиться в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T23:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
альберто фернандес
коронавирусы
аргентина
буэнос-айрес (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152715/47/1527154778_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f47e825a08f8dd064123c8a26b64ae86.jpg
https://ria.ru/20200625/1573482510.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152715/47/1527154778_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f47e825a08f8dd064123c8a26b64ae86.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152715/47/1527154778_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f110de7b36a52c0bcf4b271ccf3f720d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152715/47/1527154778_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_40639ca42ab427e877c74e3f4cada6d8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, альберто фернандес, коронавирусы, аргентина, буэнос-айрес (город), в мире

В Буэнос-Айресе ужесточили карантин

23:17 26.06.2020
587
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода Мира. Буэнос-Айрес
Города Мира. Буэнос-Айрес
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – РИА Новости. Власти Аргентины отменили все послабления, введенные в Буэнос-Айресе и столичном регионе на фоне пандемии коронавируса – жители снова должны будут находиться в обязательной изоляции с правом выхода только за самым необходимым, а сам карантин будет продлен до 17 июля, сообщил президент страны Альберто Фернандес.
"Снова вернемся к закрытию передвижения по столичному региону. Мы договорились, что общественный транспорт с 00.00 понедельника будет обслуживать только граждан, занятых в чувствительных секторах экономики. С 1 июля сделаем более жёсткий шаг - будем просить граждан оставаться в домах и выходить только за вещами, необходимыми для жизни. Эта мера будет действовать в Буэнос-Айресе и пригородах до 17 июля", - сказал он в обращении.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
25 июня, 18:34Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Ранее власти предприняли целый ряд шагов по ослаблению карантина в столичном регионе - начали работать многие магазины, рестораны открылись для доставки, гражданам бегать по вечерам.
Теперь будет разрешено работать лишь магазинам "рядом с домом", а также ряду предприятий, приостановка которых может нести негативные последствия. Жители не смогут выходить гулять. Буэнос-Айрес практически вернется на 100 дней назад - к изначальной фазе карантина, введенной 20 марта.
По словам президента, сейчас вирус распространяется быстрее, чем раньше, 97% случаев фиксируются в столичном регионе и за последние 20 дней число заражений увеличилось на 147%.
"Я хочу, чтоб вы поняли, что Альберто Фернандес не влюблен в карантин, он влюблен в жизнь, поэтому мы принимаем такие решения", - сказал президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
410120
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Альберто ФернандесКоронавирусыАргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
Рекомендуем
Далай-лама
Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
Фейерверк во время повторного открытия храма Кориканча в Мачу-Пикчу, Перу
В перуанских церквях вводят новые правила
Пустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года
Ростуризм порекомендовал переносить отмененные из-за коронавируса туры
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
Город Мехико, Мексика
В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
Сжигание использованных масок в Киеве
В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
Работа информационного центра ЦИК России
Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии за сутки выявили более 46 тысяч новых случаев COVID-19
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Reuters: число заражений коронавирусом в США побило суточный рекорд
Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
Запорный кран на компрессорной станции
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения "Турецкого потока"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
16:14Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
16:13В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
16:11В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок
16:10Половина выпускников российских вузов верят в приметы, показал опрос
16:08Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции
Лента новостейМолния