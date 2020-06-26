https://ria.ru/20200626/1573542574.html
В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
Власти Аргентины отменили все послабления, введенные в Буэнос-Айресе и столичном регионе на фоне пандемии коронавируса – жители снова должны будут находиться в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T23:17
2020-06-26T23:17
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буэнос-айрес (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, альберто фернандес, коронавирусы, аргентина, буэнос-айрес (город), в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – РИА Новости.
Власти Аргентины
отменили все послабления, введенные в Буэнос-Айресе
и столичном регионе на фоне пандемии коронавируса – жители снова должны будут находиться в обязательной изоляции с правом выхода только за самым необходимым, а сам карантин будет продлен до 17 июля, сообщил президент страны Альберто Фернандес
.
"Снова вернемся к закрытию передвижения по столичному региону. Мы договорились, что общественный транспорт с 00.00 понедельника будет обслуживать только граждан, занятых в чувствительных секторах экономики. С 1 июля сделаем более жёсткий шаг - будем просить граждан оставаться в домах и выходить только за вещами, необходимыми для жизни. Эта мера будет действовать в Буэнос-Айресе и пригородах до 17 июля", - сказал он в обращении.
Ранее власти предприняли целый ряд шагов по ослаблению карантина в столичном регионе - начали работать многие магазины, рестораны открылись для доставки, гражданам бегать по вечерам.
Теперь будет разрешено работать лишь магазинам "рядом с домом", а также ряду предприятий, приостановка которых может нести негативные последствия. Жители не смогут выходить гулять. Буэнос-Айрес практически вернется на 100 дней назад - к изначальной фазе карантина, введенной 20 марта.
По словам президента, сейчас вирус распространяется быстрее, чем раньше, 97% случаев фиксируются в столичном регионе и за последние 20 дней число заражений увеличилось на 147%.
"Я хочу, чтоб вы поняли, что Альберто Фернандес не влюблен в карантин, он влюблен в жизнь, поэтому мы принимаем такие решения", - сказал президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.