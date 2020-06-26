В Буэнос-Айресе ужесточили карантин

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – РИА Новости. Власти Власти Аргентины отменили все послабления, введенные в Буэнос-Айресе и столичном регионе на фоне пандемии коронавируса – жители снова должны будут находиться в обязательной изоляции с правом выхода только за самым необходимым, а сам карантин будет продлен до 17 июля, сообщил президент страны Альберто Фернандес

"Снова вернемся к закрытию передвижения по столичному региону. Мы договорились, что общественный транспорт с 00.00 понедельника будет обслуживать только граждан, занятых в чувствительных секторах экономики. С 1 июля сделаем более жёсткий шаг - будем просить граждан оставаться в домах и выходить только за вещами, необходимыми для жизни. Эта мера будет действовать в Буэнос-Айресе и пригородах до 17 июля", - сказал он в обращении.

Ранее власти предприняли целый ряд шагов по ослаблению карантина в столичном регионе - начали работать многие магазины, рестораны открылись для доставки, гражданам бегать по вечерам.

Теперь будет разрешено работать лишь магазинам "рядом с домом", а также ряду предприятий, приостановка которых может нести негативные последствия. Жители не смогут выходить гулять. Буэнос-Айрес практически вернется на 100 дней назад - к изначальной фазе карантина, введенной 20 марта.

По словам президента, сейчас вирус распространяется быстрее, чем раньше, 97% случаев фиксируются в столичном регионе и за последние 20 дней число заражений увеличилось на 147%.

"Я хочу, чтоб вы поняли, что Альберто Фернандес не влюблен в карантин, он влюблен в жизнь, поэтому мы принимаем такие решения", - сказал президент.