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Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу заявил, что все экономические цифры указывают на то, что американская экономика оттолкнулась... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T23:10
дональд трамп
сша
экономика
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Этот необоснованный взрывной рост фондового рынка не вызывает подозрений таких профессионалов?!
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сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дональд трамп, сша, экономика

Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики

23:10 26.06.2020
2329
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу заявил, что все экономические цифры указывают на то, что американская экономика оттолкнулась от дна и приступила к резкому восстановлению.
"V-образное восстановление. Каждая (экономическая) цифра указывает на это", - сказал Кудлоу в рамках круглого стола с участием Трампа. Круглый стол был посвящен профессиональному росту американцев и мерам, связанным с этим.
Кудлоу уточнил, что речь идет, в частности, о таких показателях, как сокращение безработицы, открытие бизнесов, рост фондового рынка.
Трамп добавил, что последние 50 дней стали самыми успешными для фондового рынка США с точки зрения роста за всю его историю.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
25 июня, 09:14Акценты
Глобальная экономика пикирует: апокалиптический прогноз МВФМеждународный валютный фонд ухудшил прогноз по восстановлению мировой экономики после пандемии. Цифры пугающие. И многие считают, что еще не финальные.
33585009
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Дональд ТрампСШАЭкономика
Популярные комментарии
Этот необоснованный взрывной рост фондового рынка не вызывает подозрений таких профессионалов?!
26 июня, 23:19
Андрей Дашков
1240000
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