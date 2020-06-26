https://ria.ru/20200626/1573542454.html
Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу заявил, что все экономические цифры указывают на то, что американская экономика оттолкнулась... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T23:10
2020-06-26T23:10
дональд трамп
сша
экономика
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https://cdn25.img.ria.ru/images/147420/24/1474202414_0:640:6144:4096_1400x0_80_0_0_2a067a243cf045c0ba6abc8b6a85c34b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573443175.html
Андрей Дашков
Этот необоснованный взрывной рост фондового рынка не вызывает подозрений таких профессионалов?!
16
4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147420/24/1474202414_0:640:6144:4096_1400x0_80_0_0_2a067a243cf045c0ba6abc8b6a85c34b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, экономика