Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок

Кирилл Серебренников получил условный срок за хищения. Что происходит? Мещанский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении 129 миллионов рублей. Режиссер Кирилл Серебренников, экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский признаны виновными и приговорены к штрафам. Кроме того, суд постановил взыскать с них сумму хищения полностью.