Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Причиной условного приговора режиссеру Кириллу Серебренникову могли стать слабость обвинения и большой резонанс дела, считает адвокат Александр Почуев.
Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, двое других фигурантов дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом Серебренникова и еще двух фигурантов признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а Апфельбаум – в халатности при приеме документов на выплату: она тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
"При непризнательной позиции подсудимых наказание стремится к максимуму и реальному сроку. В подобных случаях столь гуманное наказание суд назначает, компенсируя слабость обвинения, недоработки следствия, резонансность дела или все это вместе взятое", - заявил Почуев РИА Новости.
Юрист не исключает, что обжаловать приговор будет не только защита, но и обвинительная сторона. Он напомнил, что санкция, установленная за мошенничество в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", - мультижанровая площадка, в рамках которого проводились как спектакли, так и выставки, лекции, мастер-классы. На проект из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся Следственный комитет, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
Вчера, 23:04Сказано в эфиреКирилл Серебренников получил условный срок за хищения. Что происходит?Мещанский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении 129 миллионов рублей. Режиссер Кирилл Серебренников, экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский признаны виновными и приговорены к штрафам. Кроме того, суд постановил взыскать с них сумму хищения полностью.