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Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
Причиной условного приговора режиссеру Кириллу Серебренникову могли стать слабость обвинения и большой резонанс дела, считает адвокат Александр Почуев. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-27T04:27
александр почуев (адвокат)
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
дело "седьмой студии"
следственный комитет россии (ск рф)
кирилл серебренников
происшествия
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Ему дали условный срок потому, что иначе это был бы антисемитизм. Вот почему. И для комментирования не надо тут быть юристом (в смысле профессии, а не национальности).
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Кирилл Серебренников заслушал приговор. Кадры из Мещанского суда
Серебренников, не проявляя эмоций, слушал судью все время, пока она читала резолютивную часть приговора.
2020-06-26T23:06
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александр почуев (адвокат), софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, седьмая студия, дело "седьмой студии", следственный комитет россии (ск рф), кирилл серебренников, происшествия

Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок

23:06 26.06.2020 (обновлено: 04:27 27.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Причиной условного приговора режиссеру Кириллу Серебренникову могли стать слабость обвинения и большой резонанс дела, считает адвокат Александр Почуев.
Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, двое других фигурантов дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом Серебренникова и еще двух фигурантов признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а Апфельбаум – в халатности при приеме документов на выплату: она тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
"При непризнательной позиции подсудимых наказание стремится к максимуму и реальному сроку. В подобных случаях столь гуманное наказание суд назначает, компенсируя слабость обвинения, недоработки следствия, резонансность дела или все это вместе взятое", - заявил Почуев РИА Новости.
Юрист не исключает, что обжаловать приговор будет не только защита, но и обвинительная сторона. Он напомнил, что санкция, установленная за мошенничество в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", - мультижанровая площадка, в рамках которого проводились как спектакли, так и выставки, лекции, мастер-классы. На проект из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся Следственный комитет, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Вчера, 23:04Сказано в эфире
Кирилл Серебренников получил условный срок за хищения. Что происходит?Мещанский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении 129 миллионов рублей. Режиссер Кирилл Серебренников, экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский признаны виновными и приговорены к штрафам. Кроме того, суд постановил взыскать с них сумму хищения полностью.
8235386221
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Александр Почуев (адвокат)Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияДело "Седьмой студии"Следственный комитет России (СК РФ)Кирилл СеребренниковПроисшествия
Популярные комментарии
"Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно..."- Сионистский заговор? "А судьи кто...?" - вопрошал М.Ю.Лермонтов.
26 июня, 23:16
Козьма ПРУТКОВ.
7010001
Ему дали условный срок потому, что иначе это был бы антисемитизм. Вот почему. И для комментирования не надо тут быть юристом (в смысле профессии, а не национальности).
26 июня, 23:46
Naum Vygodsky
5551116
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