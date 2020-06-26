https://ria.ru/20200626/1573542118.html
В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
Еще 20 пациентов с COVID-19 скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:57
2020-06-26T23:12
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
москва
общество
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4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Еще 20 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
.
Накануне сообщалось о 25 умерших. Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляет 3714 человек.
В марте ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным организации, число случаев заражения в мире превысило 9,4 миллиона, умерли более 484 тысяч человек.
В России выявили свыше 620 тысяч заразившихся коронавирусом. Более 384 тысяч человек уже выздоровели.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что эпидемия COVID-19 отступает. Страна постепенно возвращается к нормальной жизни, введенные из-за распространения вируса ограничения снимают. Однако, как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, часть мер может остаться вплоть до появления вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.