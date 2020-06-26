В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Еще 20 пациентов с COVID-19 скончались в Еще 20 пациентов с COVID-19 скончались в Москве , сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

Накануне сообщалось о 25 умерших. Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляет 3714 человек.

В марте ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным организации, число случаев заражения в мире превысило 9,4 миллиона, умерли более 484 тысяч человек.

В России выявили свыше 620 тысяч заразившихся коронавирусом. Более 384 тысяч человек уже выздоровели.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что эпидемия COVID-19 отступает. Страна постепенно возвращается к нормальной жизни, введенные из-за распространения вируса ограничения снимают. Однако, как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, часть мер может остаться вплоть до появления вакцины.