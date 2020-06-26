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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573542087.html
Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит председателя ЦИК Эллу Памфилову оказать содействие исполнительному директору МИА "Россия... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T23:01
голосование по поправкам в конституцию
россия
кирилл вышинский
элла памфилова
татьяна москалькова
конституция рф
цик рф
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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россия, кирилл вышинский, элла памфилова, татьяна москалькова, конституция рф, цик рф, москва, общество

Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн

23:01 26.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит председателя ЦИК Эллу Памфилову оказать содействие исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому по голосованию по поправкам к Конституции РФ дистанционно, в чем ему ранее отказали, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сообщил на брифинге в Общественной палате РФ о том, что получил отказ в голосовании по поправкам к Конституции электронным способом.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
25 июня, 14:55Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК прокомментировали отказ в регистрации на электронное голосование
Как пояснила пресс-служба омбудсмена, отказ в регистрации Вышинскому пришел уже после 21 июня (последний день подачи заявления на дистанционное голосование). Поэтому он не смог еще раз подать документы.
"Уважаемая Элла Александровна! Убедительно прошу вас оказать содействие в реализации права принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ члену совета по правам человека РФ по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительному директору информагентства "Россия сегодня" К. В. Вышинскому, который по объективным причинам пропустил срок регистрации для прохождения процедуры дистанционного голосования и голосования по программе "мобильный избиратель", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.
Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
25 июня, 11:19Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКирилл ВышинскийЭлла ПамфиловаТатьяна МоскальковаКонституция РФЦИК РФМоскваОбщество
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