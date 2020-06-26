Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит председателя ЦИК Эллу Памфилову оказать содействие исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому по голосованию по поправкам к Конституции РФ дистанционно, в чем ему ранее отказали, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Ранее исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сообщил на брифинге в Общественной палате РФ о том, что получил отказ в голосовании по поправкам к Конституции электронным способом.

Как пояснила пресс-служба омбудсмена, отказ в регистрации Вышинскому пришел уже после 21 июня (последний день подачи заявления на дистанционное голосование). Поэтому он не смог еще раз подать документы.

"Уважаемая Элла Александровна! Убедительно прошу вас оказать содействие в реализации права принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ члену совета по правам человека РФ по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительному директору информагентства "Россия сегодня" К. В. Вышинскому, который по объективным причинам пропустил срок регистрации для прохождения процедуры дистанционного голосования и голосования по программе "мобильный избиратель", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.