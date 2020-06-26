Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны

Список стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией COVID-19официальный портал Федерального агентства по туризму ().

Ростуризм разъяснил, какие ограничения и на какой срок действуют для въезда в ту или иную страну, указав планируемые даты открытия границ. Туристы могут уточнить, граждане каких государств и на каких условиях могут посетить выбранную страну, а также получить дополнительную специальную информацию.