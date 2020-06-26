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Туризм
https://ria.ru/20200626/1573541921.html
Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
Список стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией COVID-19 опубликовал официальный портал Федерального агентства по туризму (Ростуризм). РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-27T04:17
туризм
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
воз
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_1165:793:3396:2048_1400x0_80_0_0_702b9beab80ee6e57ea2d2faf50b6573.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), воз, общество

Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны

22:45 26.06.2020 (обновлено: 04:17 27.06.2020)
12936
© Depositphotos / emariaПассажиры в защитных маска на борту самолета
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
© Depositphotos / emaria
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Список стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией COVID-19 опубликовал официальный портал Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
Ограничения касаются 122 стран, где определены специальные условия для приезжающих иностранцев.
Ростуризм разъяснил, какие ограничения и на какой срок действуют для въезда в ту или иную страну, указав планируемые даты открытия границ. Туристы могут уточнить, граждане каких государств и на каких условиях могут посетить выбранную страну, а также получить дополнительную специальную информацию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
Вчера, 22:38Туризм
Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
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ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ВОЗОбщество
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