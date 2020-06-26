Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Список стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией COVID-19 опубликовал официальный портал Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
Ограничения касаются 122 стран, где определены специальные условия для приезжающих иностранцев.
Ростуризм разъяснил, какие ограничения и на какой срок действуют для въезда в ту или иную страну, указав планируемые даты открытия границ. Туристы могут уточнить, граждане каких государств и на каких условиях могут посетить выбранную страну, а также получить дополнительную специальную информацию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.