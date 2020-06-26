Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия"

В начале июня этот снимок появился в соцсетях. Журналисты обратили внимание на необычную наколку мужчины и в шутку назвали его "русским агентом".

На странице полицейского есть фотографии с его свадьбы, на которых заметен плакат на русском языке. Пользователи Сети нашли и супругу Аскью — девушку из России. Вероятно, он посвятил татуировку возлюбленной.