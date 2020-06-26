Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскрыли личность американского полицейского с татуировкой со словом "Россия", который обеспечивал безопасность во время протестов в Техасе.
В начале июня этот снимок появился в соцсетях. Журналисты обратили внимание на необычную наколку мужчины и в шутку назвали его "русским агентом".
POWERFUL PHOTO 🤜🤛 A man marching to honor George Floyd fist bumps a Houston Police officer while making his way to city hall. Read more here -> https://t.co/GEeMYfcH1u. #GeorgeFloyd #abc13 #hounews pic.twitter.com/3hV0v86USD— Steve Campion (@SteveABC13) June 2, 2020
Один из пользователей "ВКонтакте" нашел страницу полицейского на фейсбуке. Им оказался житель Техаса Майкл Аскью.
В профиле американца указано, что он знает русский язык. В 2012 году он побывал в Хабаровске, а на обложке его страницы стоит фотография Спасо-Преображенского собора этого города. На снимке одного из родственников Аскью видно, что на его левой руке есть и татуировка со словом "Хабаровск".
На странице полицейского есть фотографии с его свадьбы, на которых заметен плакат на русском языке. Пользователи Сети нашли и супругу Аскью — девушку из России. Вероятно, он посвятил татуировку возлюбленной.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из стражей порядка, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.