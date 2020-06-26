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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия"
Пользователи Сети раскрыли личность американского полицейского с татуировкой со словом "Россия", который обеспечивал безопасность во время протестов в Техасе. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-27T07:03
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
хабаровск
сша
техас
в мире
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У нас тоже найдутся у кого татуировка на английском и неплохой разговорный. Полицейские всех стран, объединяйтесь! ))
90
Какое отношение татуировка имеет к службе полицейского? Хотя, конечно имеет. Татуированный полицейский - это ненормально, как татуированная женщина, вызывающая омерзение. Наверное он сейчас жалеет о своей татуировке, но ничего уже не изменишь.
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21
хабаровск
сша
техас
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, хабаровск, сша, техас, в мире

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия"

22:43 26.06.2020 (обновлено: 07:03 27.06.2020)
65290
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскрыли личность американского полицейского с татуировкой со словом "Россия", который обеспечивал безопасность во время протестов в Техасе.
В начале июня этот снимок появился в соцсетях. Журналисты обратили внимание на необычную наколку мужчины и в шутку назвали его "русским агентом".
Один из пользователей "ВКонтакте" нашел страницу полицейского на фейсбуке. Им оказался житель Техаса Майкл Аскью.
В профиле американца указано, что он знает русский язык. В 2012 году он побывал в Хабаровске, а на обложке его страницы стоит фотография Спасо-Преображенского собора этого города. На снимке одного из родственников Аскью видно, что на его левой руке есть и татуировка со словом "Хабаровск".
На странице полицейского есть фотографии с его свадьбы, на которых заметен плакат на русском языке. Пользователи Сети нашли и супругу Аскью — девушку из России. Вероятно, он посвятил татуировку возлюбленной.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из стражей порядка, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Обсудить 21
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаХабаровскСШАТехасВ мире
Популярные комментарии
У нас тоже найдутся у кого татуировка на английском и неплохой разговорный. Полицейские всех стран, объединяйтесь! ))
26 июня, 22:55
Ярослав Погодин
641410110
Какое отношение татуировка имеет к службе полицейского? Хотя, конечно имеет. Татуированный полицейский - это ненормально, как татуированная женщина, вызывающая омерзение. Наверное он сейчас жалеет о своей татуировке, но ничего уже не изменишь.
26 июня, 23:45
afanaci Пупкин
26320057
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